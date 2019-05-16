22.3 C
Ankara
16 Mayıs 2019
Ana Sayfa Sağlık Haberleri Uzmanlardan uyarı: İftardan hemen sonra içmeyin
Dr. Leyla Tevfikoğlu Pehlivan, özellikle ramazanda iftardan hemen sonra içilecek sigaranın kişilerde baygınlık ve halsizlik gibi yan etkiler yapabileceğini belirtti.
Sağlık Haberleri

Uzmanlardan uyarı: İftardan hemen sonra içmeyin

Editör Editör

-

8
0

Edirne Trakya Üniversitesi (T.Ü.) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Leyla Tevfikoğlu Pehlivan, özellikle ramazanda iftardan hemen sonra içilecek sigaranın kişilerde baygınlık ve halsizlik gibi yan etkiler yapabileceğini belirtti.

“Vücudumuz zaten uzun bir açlıktan çıktıktan sonra birden bire strese girebiliyor. Üstüne de bir sigara yakılmasıyla, bu stres çok daha yükselebiliyor ve sağlığımıza çok daha zarar verebiliyor” dedi.

Dr. Leyla Tevfikoğlu Pehlivan, yaklaşık 18 saati bulan açlık süresiyle vatandaşların zorlandığı ramazan ayında beslenmede dikkat edilecek noktalara anlattı. Fakültede gerçekleştirilen toplantıda konuşan Pehlivan, kişilerin özellikle ramazan boyunca az tuzlu yiyecekleri tercih etmeleri ve iyi çiğnemeleri gerektiğini söyledi. Sıvı tüketiminin ramazan ayında en çok dikkat edilmesi gereken nokta olduğuna vurgu yapan Pehlivan, “Sıvı tüketimi bizim için çok önemli. Gün boyunca sıvı tüketmediğimiz için en az 8-10 su bardağı sıvının yanında alacağımız içeceklerle birlikte tercih edilmesinde yarar var. Yavaş çiğneme bizim için çok önemli. Çünkü hızlı çiğneme ile beraber çok fazla yüksek enerjili, çok pişman olacağımız yiyecekleri tüketmek durumunda kalabiliyoruz. Bu da bizim sindirim sistemimizde rahatsızlıklara neden olabiliyor. O nedenle mümkünse yavaş çiğneyerek tüketmekte yarar var” dedi.

‘YAVAŞ YEMEK VE ÇİĞNEMEK HAZIMSIZLIĞI ÖNLER’

Oruç tutarken yaşanacak baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk ve hazımsızlık gibi sağlık sorunlarının engellenebileceğini kaydeden Pehlivan, “Sıvı tüketimlerinin artırılması, basit şekerleri daha az içeren ürünlerin tercih edilmesi, bol posalı yiyeceklerin tercih edilmesi orucun neden olduğu sağlık sorunlarını engelleyebilir. Çok yoğun ve hızlı yemek de bir sorun oluşturuyor. Onun için de yavaş yemek ve çiğnemek hem doygunluk, hem de hazımsızlığı önlemek için çok önemlidir. Hafif yürüyüşler de iyi olacaktır. Yemekten 1-2 saat içinde yürüyüş yaparlarsa sağlıklarını koruma açısından iyi bir seçenek olduğunu da düşünüyoruz” diye konuştu.

‘KESİNLİKLE SİGARA TÜKETMEYİN’

Özellikle tiryakilerin ramazan ayında sigara kullanımına dikkat etmesi, mümkünse hiç içmemesi gerektiğinin altını çizen Dr. Pehlivan, “Nargile ve sigara tüketilmesini hiç önermiyoruz. Ama tercih meselesidir. Özellikle mide rahatsızlıklarına neden oluyorlar. Zaten oksijenlenmeyi düşürdüğü ve sağlık açısından birçok kanserojen madde içerdiği için tüketilmemesinde yarar vardır. Buna rağmen tüketiliyorsa oruç açtıktan birkaç saat sonra tüketilebilir ama bu da doğru değil. Biz kesinlikle sigara ve nargile tüketimini önermiyoruz. Hiç kullanılmaması gerekir. Vücudumuz zaten uzun bir açlıktan çıktıktan sonra birden bire strese girebiliyor. Dengesinde biraz değişiklikler meydana gelebiliyor. Üstüne de bir sigara yakılmasıyla, zaten oksijen giriş miktarının azalmasıyla beraber bu stres çok daha yükselebiliyor ve sağlığımıza çok daha zarar verebiliyor. Bu nedenle sigara tüketilmesini kesinlikle önermiyoruz. Baygınlıklar, halsizlikler yaşanabiliyor. Oruç açılmasının ardından hemen sigara tüketilmesi sağlık açısından uygun değildir. Tüketenlere de hiç tüketmemelerini öneriyoruz” dedi.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerik“Aşırı tuz tüketimi ölüme götürüyor”
Sonraki İçerikEpilepsi hastaları iş bulmakta zorlanıyor
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

“Aşırı tuz tüketimi ölüme götürüyor”

Editör -
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İlhami Gültepe, “Aşırı tuzlu yemeklerimiz, bir de tadına bakmadan bu yemeklere ekstra tuz eklememiz yüksek tansiyona neden oluyor.

ABD’de helikopter nehre düştü

Çin’de bina çöktü

Akıllı baston görme engelli kullanıcılarla buluştu

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Sağlık Haberleri

Epilepsi hastaları iş bulmakta zorlanıyor

Editör -
Araştırmaya göre her 3 epilepsi tanısı almış kişiden 2’sinin iş bulmakta güçlük çektiği ortaya çıktı.
Devamını Oku
Sağlık Haberleri

“Aşırı tuz tüketimi ölüme götürüyor”

Editör -
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İlhami Gültepe, “Aşırı tuzlu yemeklerimiz, bir de tadına bakmadan bu yemeklere ekstra tuz eklememiz yüksek tansiyona neden oluyor.
Devamını Oku
Sağlık Haberleri

Diyetisyen Bönce: Ramazanda kilo vermek mümkün

Editör -
Beslenme ve Diyet Uzmanı Gökçe Bönce, ramazan ayında kilo vermenin mümkün olduğunu söyledi.
Devamını Oku
Sağlık Haberleri

‘Miyomlar gebelikte tehlikeli olabilir’

Editör -
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Niyazi Emre Turgut, çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda miyomların tehlikeli olabileceğini belirtti.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71