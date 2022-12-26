Uzmanlardan merdiven altı kömür uyarısı

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İSTANBUL, (DHA) – Havaların soğumasıyla birlikte temel ihtiyaçlardan biri olan ısınmayla ilgili faturalar cep yakmaya başladı. Tedarikçiler, ısınma için kömür kullananları kalitesiz ürünlere karşı uyarıyor. Kalitesiz kömürün insan sağlığına zararlarıyla ilgili uyarıda bulunan üreticiler merdiven altı kömür kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Doğalgaz, elektrik ya da kömür ısınma konusunda kullanılan farklı seçenekler bulunuyor. Son dönemde kömür fiyatlarındaki artış sebebiyle kömür üreticileri ucuza mal etmek için farklı yöntemlere başvurmaya başladı.

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“KALİTESİZ KÖMÜR ASTIM VE KALP RAHATSIZLIĞI OLANLARA ÖNEMLİ SORUNLAR OLUŞTURUYOR”

Mersin’de 18 yıldır kömür ve odun sektöründe tedarik hizmeti veren Pele Ticaret’in Kurucusu Mehmet Yoğurtçu, “Yerli kömürler 2021 senesinde daha ucuz ve kaliteli üretilirken, 2022’ye geldiğimizde yüzde 100 zamlanmasından dolayı kalitesi bozuldu. Biz müşterilerimize kaliteli ve uygun fiyat garantisiyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Ama merdiven altı üreticilerin kalitesiz kömürlerinden alan vatandaşlarımızın sağlığı tehlikeye giriyor. Farklı maddeler karıştırılan kalitesiz kömürlerin, hava kirliliği, akciğerler ve kalp üzerinde ciddi olumsuz etkileri bulunuyor. Özellikle astım gibi solunum rahatsızlıkları ile kalp hastalığı bulunan bireyler için önemli sorunlar oluşturuyor. Kömür alırken torbanın üzerinde mutlaka kalori değer, kül oranı, kükürt oranı, şişme endeksi değeri, nem oranı, ağırlığı, üretim ve nihai tüketim tarihi, üreticisi, adresi, telefon ve e-posta adresi gibi bilgilerin yer almasına dikkat edilmeli” şeklinde konuştu.

“KALİTESİZ KÖMÜR ÖLÜME YOL AÇABİLİR”

Mehmet Yoğurtçu, “2022 yılında gerçekleşen fiyat artışlarından sonra yerli üretim kaliteli kömürle ithal kömür arasında neredeyse fiyat farkı kalmadı. Müşterilerimiz artık çoğunlukla ithal kömür tercih etmeye başladı. Yerli kömürler eskisi gibi kaliteli üretilemiyor olsa da içine başka kömürler karıştırılmıyorsa ithal kömürlerden çok daha kaliteli ve iyi oluyor. Kalitesiz kömür, belirli koşullar altında oksijen ve suyla tepkimeye girerek gazlaşır, karbonmonoksit ve hidrojen içeren hava gazı oluşur. Karbonmonoksit, solunum yoluyla insan vücuduna girer, zehirler. Baş ağrısı, görme bozuklukları, uyku hali, zihinde bulanıklık, koma, depresyon görülebilir. Hatta bazen ölüme bile sebebiyet verebilir. Bu yüzden mutlaka kaliteli kömür satın almak hem dünyanın havasının temiz kalması hem insanlarımızın sağlıklı temiz bir havada yaşayabilmesi için çok önemli. Biz 18 yıldır müşterilerimizin sağlığını göz önüne alarak ürün tedarik hizmeti veriyoruz. Pele Ticaret olarak bizim için öncelik insan sağlığıdır” dedi.