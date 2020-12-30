Uzmanlar Türkiye’nin kuraklık ve su yönetimini konuşacak

İSTANBUL, (DHA)- Kuraklık ve Su Yönetimi paneli, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin düzenleyeceği panelde masaya yatırılacak. Küresel su sorunu, Türkiye’de su kaynaklarının güncel durumu, suya bağlı riskler ve alınması gereken önlemler bu panelde değerlendirilecek.

Küresel iklim değişikliğin etkilerinin her alanda artık daha fazla hissedilmesi, kuraklık ve su yönetimi konusunu yeniden dünyanın gündemine getirdi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 1 Ocak Cuma günü çevrimiçi düzenlenecek Kuraklık ve Su Yönetimi panelinde de sağlıklı bir toplum ve yaşayan bir doğa ile su kaynakları arasındaki ilişki masaya yatırılacak, su kaynakları üzerine sürdürülebilir projeler, topluma düşen sorumluluklar ele alınacak.

Etkin ve verimli bir su yönetiminin sağlanması konusunda çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Zekai Şen ile Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun konuşmacı olduğu panel, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi YouTube kanalında saat 20.00’de yayınlanacak.