Uzmanından uyarı: Ayakkabı seçimi çekiç parmağa yol açabilir

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İSTANBUL, (DHA) – Özellikle topuklu ayakkabı giyen kadınları tehdit eden çekiç parmak hastalığına karşı uyarılarda bulunan Doç. Dr. Bilgehan Çatal, “Çekiç parmak hastalığında ayakkabı giymekte zorlanma, yürüme anında ağrı şikâyeti görülebilir. Özellikle önü daralan topuklu ayakkabıları uzun süre giymek parmaklarda şekil bozukluğuna neden olabilir. Tedavi edilmezse parmak zamanla esnekliğini kaybeder ve şekil bozukluğu elle düzeltilemeyen sert bir hal alır” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Doç. Dr. Bilgehan Çatal, ayak deformitesi olarak bilinen çekiç parmak rahatsızlığı hakkında önemli uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Bilgehan Çatal, çekiç parmağın kadınlarda erkeklere nazaran daha sık görülebildiğini belirterek “Bu hastalık ayağımızın 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü parmaklarında görülen bir şekil bozukluğudur. Parmaklarda çeşitli sebepler ile oluşan şekil bozukluğu nedeniyle parmak ekleminden bükülür ve görünüş olarak bir çekici andırır. Genelde esnek bir şekil bozukluğudur ve elle düzeltilebilir. Tedavisiz bırakılırsa parmak zamanla bu esnekliğini kaybeder ve şekil bozukluğu elle düzeltilemeyen sert bir hal alır” diye konuştu.

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ŞEKİL BOZUKLUĞU BÜYÜK AĞRILARA SEBEP OLABİLİR

Ayakkabı seçimlerinde dikkatli olunması gerektiğine dikkati çeken Doç. Dr. Çatal, şu şekilde devam etti:

“Çekiç parmak deformitesi parmakları büken ve düzelten kas arasındaki dengesizlikten dolayı oluşur. Parmaklar herhangi bir sebepten dolayı uzun süre bükülü kalırsa o pozisyona uyum sağlar. Bükücü kasların ve tendonların kısalmasına sebep olur. Hastaların parmaklarında oluşan şekil bozukluğu ve ayakkabı giymekte zorlanma, yürüme sırasında ağrı şikâyeti ile ilgili bizlere başvuruda bulunuyorlar. Uygunsuz ayakkabı kullanımı çekiç parmağa yol açabilir. Özellikle önü daralan topuklu ayakkabıları uzun süre giymek parmaklarda şekil bozukluğuna neden olabilir. Parmaklarda meydana gelen travmalar, bazı romatizmal hastalıklar veya çukur ayak deformitesi gibi ayaktaki diğer şekil bozuklukları da çekiç parmağa neden olabilir.”

TEDAVİ EDİLMEZSE KALICI DEFORMİTEYE NEDEN OLUR

Doç. Dr. Çatal, çekiç parmağın tedavisine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Tedavi edilmezse başlarda esnek olan ve elle düzeltilebilen şekil bozukluğu sertleşir ve kalıcı bir deformiteye dönüşür. Özellikle parmaktaki şekil bozukluğu ayakkabıya aşırı temasa neden olarak zamanla ağrılı nasırlara neden olur. Esnek şekil bozukluklarında geniş ayakkabı kullanımı, düzeltici aparatlar ve bazı egzersizler ile tedavi sağlar. Şekil bozukluğunun ilerlemesi ve sert bir hal alması durumunda ise tek tedavi şekli cerrahidir. Çekiç parmak deformiteleri küçük sayılabilecek cerrahi müdahaleler ile tam olarak düzeltilebilir. Bu gibi işlemlerden sonra hastalarımız kısa bir sürede iyileşip normal hayatlarına hızlı bir şekilde dönebilir.”