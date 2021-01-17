Uzmanından uyarı: Aşı olmak için antikor testi yaptırmaya gerek yok

Haber- Kamera: Esma MURAT- Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL (DHA)- KORONAVİRÜS aşısı öncesi antikor testi yapılmasının gerekmediğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Cengiz Uzun, “Koronavirüs geçiren hastalarda antikorun 6 aydan sonra azaldığı yapılan çalışmalar ile gösterilmiştir. Bu nedenle aşı olmak için antikor testi yaptırmaya gerek yok” dedi.

Yapılan çalışmalarda koronavirüs geçiren kişilerde antikorun 6 aydan sonra azaldığı ortaya çıktı. Medicana Beylikdüzü Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Cengiz Uzun, aşı olmak için antikor testi yaptırmaya gerek olmadığını, antikorun bir süre sonra azalıp, hastalığa yakalanmayacağımız anlamına gelmediğini söyledi.

“ANTİKORU POZİTİF DEMEK KİŞİNİN HASTA OLDUĞUNU GÖSTERMEZ”

Vücudumuzda birkaç çeşit antikor salgılandığını söyleyen Medicana Beylikdüzü Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Cengiz Uzun, “Vücudumuzda antikor iki şekilde oluşur. Birinci antikoru hastalık başladığında, ikinciyse hastalığı geçirdikten sonra oluşur. Vücudumuz mikroorganizmayla karşılaştığında öncelikle savaşçı hücrelerimiz devreye girer. Sonrasında vücudumuz mikroorganizmaya karşı antikor bağışıklığı oluşur. Vücudumuzda ilk gelişen antikor IgM tipi (erken evre antikoru) antikordur. IgM (erken evre antikoru) antikoru yavaş yavaş kaybolur. IgM (erken evre antikoru) antikorundan kısa bir süre sonra da IgG tipi (geç cevap antikoru) antikor oluşur. IgM (erken evre antikoru) antikoru hastalığın başlangıcıyla ilişkili bir antikordur. Ortama iki ay sonra kandan yok olur. Ama bazı kişilerde bu süre uzayabilir. Bu süreçte IgM (erken evre antikoru) antikoru pozitif demek kişinin o sırada hasta olduğunu göstermez. IgG (geç cevap antikoru) antikoru oluştuktan sonra kanda ömür boyu kalır” dedi.

“ANTİKOR 6 AYDAN SONRA AZALIYOR”

Aşı olmak için antikor testi yaptırmaya gerek olmadığını belirten Dr. Cengiz Uzun, “Örneğin kızamık aşısı oldunuz ya da kızamık geçirdiniz. IgG (geç cevap antikoru) antikoru pozitif kalacaktır. Seneler sonra baktığımızda kanda kızamık IgG (geç cevap antikoru) antikoru saptıyorsak diyoruz ki kişi kızamık geçirmiş ya da aşılanmış. En son yaşadığımız koronavirüs salgını için yapılan çalışmalarda IgG (geç cevap antikoru) antikorunun 6 aydan sonra azaldığı ortaya kondu. Bundan dolayı vatandaşlarımız nadirde olsa ikinci kez koronavirüse yakalanabilir. Koronavirüs infeksiyonu geçirdim, antikor testi yaptırayım, antikorum varsa aşı yaptırmama gerek yok diyenler oluyor. Şu an Sağlık Bakanlığı’mızın açıkladığı algoritmaya göre aşı olmak için antikor testi yaptırmaya gerek yok. Ama bu durum çok yakın dönemde koronavirüsü geçirmiş kişiler için geçerli değil. 4-6 ay içerisinde koronavirüs geçirdiyseniz antikor testi yapmadan aşı yaptırabilirsiniz” diye konuştu.

“AŞI YAPTIRMAK BİZİ ÇİN’Lİ YAPMAZ”

Aşı yaptırmayı tavsiye eden Dr. Cengiz Uzun, “Aşının koruyuculuğunun ne kadar olduğunu zamanla göreceğiz. Aşı olduktan sonra vücudumuzda bir koruyuculuk oluşmayabilir. Ama aşı hastalığa yakalanmamız durumunda daha hafif geçirmememizi sağlayacaktır. Aşının hastalığa bağlı ölümleri %100’e yakın azalttığı gösterilmiştir. Son zamanlarda gündem aşının antikor oluşturup oluşturmayacağı. Şunu söylemek gerekir ki aşının ciddi bir yan etkisi yok. Aşıyı yaptırdınız en büyük sıkıntı antikor oluşturmayabilirsiniz. Zaten tüm aşıların herkeste antikor oluşturmama olasılığı var. Benim tavsiyem aşının yaptırılması yönünde aşı yaptırmak bizi Çin’li yapmaz” ifadelerini kullandı.