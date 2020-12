Uzmanından uyarı; akıllı mercekler gereksiz ameliyata yol açıyor

Halk arasında ‘akıllı lens’ olarak bilinen göz içi mercekler konusunda uyaran Doç. Dr. Aylin Kılıç, “Akıllı mercek diye bir mercek yok. Şu anda piyasada kullanılan hiçbir mercek o kadar akıllı değil. Yakın gözlüklerden kurtulmak için katarakt ameliyatlarında da kullanılan çok odaklı veya 3 odaklı göz içi mercekler reklam amacıyla kullanılan akıllı mercek tanımı yüzünden kamuoyunda yanlış beklentilere ve gereksiz ameliyatlara yol açabiliyor” dedi.

Yakın ve uzağı görme soruna çözüm olarak işaret edilen, halk arasında akıllı lens olarak bilinen çok odaklı göz içi mercekler hakkında bilgi veren Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Aylin Kılıç, “Yakın gözlüklerden kurtulmak için katarakt ameliyatlarında da kullanılan çok odaklı veya 3 odaklı göz içi mercekler reklam amacıyla kullanılan akıllı mercek tanımı yüzünden kamuoyunda yanlış beklentilere ve gereksiz ameliyatlara yol açabiliyor. Yakın gözlüklerinden kurtulmak isteyenlere çok odaklı mercek önerildiğinde çoğu kişi anlamazken, akıllı mercek denilince ilgi ve merak artıyor. Akıllı mercek isminden etkilenen bazı hastalar birçok gerçeği görmezden gelip ameliyatı kabul ediliyor. İşin aslı günümüzde ‘akıllı mercek’ yok. Yakın gelecekte göz içi mercek teknolojisi geliştiğinde belki farklı dizaynlar göreceğiz, ancak şu anda piyasada kullanılan hiçbir mercek düşünüldüğü manada akıllı değil” uyarısında bulundu.

“HASTALARDA KAVRAM VE BEKLENTİ KARGAŞASI YARATABİLİR”

Halk arasında akıllı lens olarak bilinen mercekler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Aylin Kılıç, “Yakın gözlükten kurtulmamızı sağlayan göz içi mercekler aslında 2 odaklı, 3 odaklı ve birlikte derinliği olan merceklerdir. Bu merceklerin tek odaklı merceklerden en büyük farkı, özel dizayna sahip oldukları için hastaları yakın-uzak gözlükten birlikte kurtararak, hayat kalitesini artırmasıdır. Bu merceklerin akıllı mercek olarak adlandırılması çok ideal değildir, çünkü öncelikle bilimsel olmadığı için hastalarla kavram ve beklenti karmaşasına neden olur” diye konuştu.

“GENÇLER BİLE TALEP EDİYOR”

Akıllı mercekler yerine çok odaklı veya yakın gözlükten kurtaran göz içi mercekler tanımının daha doğru olduğunu ifade eden Kılıç, “Akıllı mercek sözü hastaların bunu kabul etmesi için algılarını etkiliyor ancak bu mercekler bazen beklentilerine düşünüldüğü gibi uymayabiliyor. Her ne kadar çok odaklı mercekler yakın gözlükten çok iyi bir performansla kurtarsa da her hasta aynı faydayı görmeyebiliyor. Bu yüzden hasta seçimi çok önemlidir. Her yaş grubu ve her numara çok ideal olmayabilir. Örnek verecek olursak genç yaştaki hastalar bile lazere uygun olmalarına rağmen, akıllı mercek talebinde bulunmaya başladı, çünkü bu yönde farklı bir algıya sahipler” bilgisini verdi.

“HERKES İÇİN UYGUN DEĞİL”

Çok odaklı merceklerin her hastaya uygulamanın doğru olmadığını söyleyen Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı:

“Çok odaklı mercekler ideal hastalara uygulanmalı ve mutlaka yan etkilerinden bahsedilmeli. Çok az oranda da olsa bu göz içi merceklerin yan etkileri vardır. Örnek verecek olursak özellikle ilk aylarda ışıklarda parlamalar, özellikle gece ışıklarda kamaşmalar olabilir. Bu durum her hastada olmaz. Ancak hastanın tüm olasılıkları bilmeye hakkı var. Şunu kabul etmek lazım ki hiçbir yapay göz içi mercek gençlik yıllarımızdaki görüş kalitemizi geri getiremez, ancak yaşam kalitemizi artırır, gözlükten kurtarır. Özellikle maskeye bağımlı olduğumuz şu günlerde gözlük takmak kolay değil. Bu ameliyatı olan hastaların büyük çoğunluğu görme şikayetlerinden kurtulduklarını ifade ediyor. Bu mercekler sayesinde hayat boyu katarak ameliyatı olmuyoruz. Göz içine yerleştirilen çok odaklı merceklerin numarası hayat boyu değişmiyor, sabitleniyor. Bu ameliyatı yapan her cerrahların vakit ayırarak uzun uzun hastasını bu konuda bilgilendirmesi şarttır.”