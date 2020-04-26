Yeterli ve dengeli beslenmenin önemine değinen Uzman Diyetisyen Ayşe Huri Özkarabulut, koronavirüs salgınına karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerektiğini vurguladı.

İftar ve sahurda yenen yemeklerin vücut direncini koruyacak besinlerden oluşmasını öneren Özkarabulut, “İftarda hamurlu tatlılar, pilavlar ve ağır yağlı dolmalar yapmayın. Ayrıca, hazır gıdalardan uzak durun” dedi.

Protein ihtiyacını karşılamak için sofralarda kuru baklagillere, beyaz ete, ara sıra da kırmızı ete yer verilmesi gerektiğini söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Uzman Diyetisyen Ayşe Huri Özkarabulut, Ramazan’da doğru ve sağlıklı beslenmek için tüyolar verdi.

“SALATAYA SİRKE KOYUN”

Sebze yemeklerini ve salatayı ihmal etmemek gerektiğini aktaran Özkarabulut, “Ramazan’da balık tüketemeyenlerin bağışıklık sistemlerini güçlü kılmak açısından Omega-3 balık yağı almaları iyi olacaktır. Sebze ve salatalar ihmal edilmemelidir. Salatalara sirke ve sızma zeytinyağı konulmalı, her sofrada mutlaka bulunmalıdır. Yoğurt özellikle ev yoğurdu, kefir bu dönemde probiyotik olmaları nedeniyle çok önemlidir. Yemek sonrası hamur tatlılarının yerine C vitamini içeren meyveler ve antioksidan özelliği olan yağlı tohumlar alınmalıdır. Çok abartılmadan badem, ceviz, fındık savunma sistemi için iyi bir seçenektir. Ara sıra tahin pekmez de kilo alma problemi olmayan kişiler için önerilebilir” diye konuştu.