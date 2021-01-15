Uzmanından evde bağışıklık sisteminizi güçlendirecek egzersiz önerileri

İSTANBUL (DHA) Koronavirüs salgını nedeniyle insanların evde çok fazla vakit geçirdiğini söyleyen Arş. Gör. Emine Nur Demircan, “ Kişilerin evde kalması ile fiziksel aktivitelerinde ciddi bir azalma meydana geldi. Bu fiziksel inaktivite de çeşitli sorunları ve hastalıkları beraberinde getirdi” dedi.

Pandemi döneminde evde mutlaka egzersiz yapılması gerektiğini belirten İstanbul Rumeli Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Arş. Gör. Emine Nur Demircan ‘’Fiziksel aktivite ve egzersizin diyabet, obezite gibi bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı koruyucu ve tedavi edici etkileri var. Bunlara ek olarak yaşam kalitesi, süresi ve refahı artırır, kalp hastalığı ve diğer kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Egzersizin immün sistemi baskılayıcı aktive edici gücü egzersiz şiddeti ve süresi ile ilişkilidir” diye konuştu.

“ÜST SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINA KARŞI DİRENCİ ARTTIRIR’’

Demircan, hafif ve orta şiddette yapılan egzersizler ile ağır tempolu egzersizlerin bağışıklık sistemini güçlendirmedeki farklılıklarını ise şöyle anlattı:

‘’Hafif ve orta şiddette yapılan egzersizlerden sonra bağışıklık sistemimizden sorumlu immün elemanların sayısı artarak bağışıklık sistemimizi olumlu yönde etkilemektedir. Aynı zamanda yine orta şiddette yapılan egzersizler bağışıklık sistemimizde önemli rol oynayan beyaz kan uyararak fonksiyonlarını artırmaktadır. Tüm bu nedenlere dayanarak düzenli orta şiddette yapılan egzersizin üst solunum yolu hastalıklarına karşı, vücut direncini artırdığı söylenebilir. Ayrıca yapılan çalışmalar orta şiddetli egzersiz yapan kişilerde üst solunum yolu enfeksiyonu görülme olasılığının da yüzde 20-30 oranında azaldığını göstermektedir.”

‘’AĞIR TEMPOLU EGZERSİZLERDE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYON RİSKİ ARTAR’’

Arş. Gör. Emine Nur Demircan ‘’Ağır tempolu kısa süreli veya orta tempolu uzun süreli 2-3 saat dayanıklılık egzersizi bağışıklık sistemi hücrelerini önemli ölçüde değiştirmektedir. Uzun süreli yüksek şiddetli egzersizlerin vücutta inflamasyona yol açtığı bilinmektedir. Buna ek olarak uzun süreli yüksek şiddette yapılan egzersizler bağışıklık sistemimizde yer alan immün elemanların üretimini azaltır ve konsantrasyonunu düşürür. Tüm bu olayların sonucunda da vücudumuzdaki bağışıklık sistemi baskılanmış olur. Bu tür egzersizleri izleyen birkaç saat boyunca bağışıklık sistemi zayıflar ve bu dönemde solunum yolu enfeksiyon riski artar’’ ifadelerini kullandı.

‘’ORTA ŞİDDETLİ EGZERSİZLERİ TERCİH EDİN’’

Arş. Gör. Emine Nur Demircan sözlerine şöyle devam etti:

‘’Bu iki farklı şiddetteki egzersizlerin immün sistem üzerindeki etkileri dikkate alındığında şiddetli egzersiz üst solunum yolu enfeksiyon riskini artırırken, orta şiddetteki egzersiz üst solunum yolu enfeksiyon riskini azaltmaktadır. Bu sebeplerden ötürü koronavirüs geçiren veya geçirmeyen bireylerin yüksek şiddetli egzersizlerden ziyade daha çok düşük ve orta şiddetli egzersizleri tercih etmeleri gerekmektedir.”

Pandemi süreci dahil olmak üzere tüm yaşam süresince çeşitli ev egzersizleri, yürüyüş, bisiklete binme gibi fiziksel aktivite durumlarını artırarak bağışıklık sisteminizi güçlendirebileceğimizi söyleyen Arş. Gör. Demircan, ‘’Karantina altındaki kişilerin normal yaşamlarındaki fiziksel uygunluklarını korumaları için haftada en az 4-5 gün (aerobik egzersizler, kuvvet egzersizleri) egzersiz yapmalıdır. Dışarı çıkma yasağı olmayan zamanlarda sosyal mesafenin korunarak (2metre) açık havada yürüyüş ve egzersiz yapılabilir. Yarışmacı sporcuların performanslarını koruyabilmeleri açısından yüksek şiddetli egzersizlere devam etmelerini, fakat bu süreçte bağışıklık sisteminin zayıflayacağından dolayı izolasyonlarını doğru şekilde yapmalarını öneririm” dedi.