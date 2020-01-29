Dr. Metin Şen, deprem sonrasında hayat kurtarmak için yapılan yanlış müdahalelerin yaralının durumunu daha da ağırlaştırabileceğini söyledi. Dr. Şen, deprem sonrası yapılacak ilk yardım bilgilerini paylaştı.

Deprem gibi afetlerde de ilkyardımı iyi bilmek gerekiyor. En sık karşılaşılan yaralanmaların iç ve dış kanamalar, kafa, göğüs, karın, göz yaralanmaları ve yanmalar olduğunu ve bunların basit olmadığını dile getiren Dr. Metin Şen, aceleye getirilen kurtarma girişimleri sonucunda yeni kanamalar, kırıklar ve ağır yaralanmaların meydana gelebileceğine dikkat çekti. İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin Uygulama Hastanesi olan REYAP Hastanesi Acil Servis Uzmanı Dr. Metin Şen, aceleye getirilen kurtarma girişimleri sonucunda yeni kanamalar, kırıklar ve ağır yaralanmaların meydana gelebileceğini söyledi.