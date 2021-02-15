Uzmanından “bel ve kalça ağrısı cüzdan sendromu belirtisi” uyarısı

-Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümünden Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, “Bel, kalça, bacak arkasına yayılan ağrı, alt bacak ile ayakta uyuşma, karıncalanma ve yürüme bozukluğu varsa cüzdan sendromu yaşıyor olabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.



Medipol Mega Üniversite Hastanesi açıklamasında görüşlerine yer verilen Özcan, cüzdan sendromunun özellikle erkeklerde görülen bel ve kalça ağrısı gibi belirtilerle baş gösterdiğini belirtti.

Piriformis kasının, kalçanın derininde yerleşen ve uyluk kemiğine yapışan bant şeklinde bir kas olduğunu aktaran Özcan, “Siyatik sinir çoğunlukla bu kasın altından geçer ve uyluk arkasından aşağı doğru uzanır. Priformis kasına olan travmalar, ödem ve spazm, siyatik sinirin sıkışmasına neden olur. Erkeklerde daha sık görülen bu sendroma arka cepte cüzdan taşıma alışkanlığı neden oluyor. Bu durum arka cep siyatiği olarak da bilinir. Hastalarda belirtiler genellikle uzun süre otururken, ayakta dururken veya yatarken meydana gelir. Kalın bir cüzdan arka cepteyken oturulursa, leğen kemiğinin, sırt ve bel omurlarının duruşu değişir. Cüzdan sendromu, özellikle klinik benzerlik nedeniyle bel fıtığı ile karışabiliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Çözüm; fizik tedavi, egzersiz ve enjeksiyonda

Özcan, egzersizin tedavinin önemli bir parçası olduğunu aktararak, kalçada yer alan priformis kasını germeye yardımcı olan 4 egzersizle ilgili şunları kaydetti:

“İlk olarak sırt üstü uzanın. Bir bacağınız düz bir şekilde yere temas ederken, diğer dizi bükerek göğsünüze doğru çekin ve 10 ila 30 saniye boyunca germe yapın. Sonrasında dizlerinizi bükerek ayaklarınızı yere basın. Germek istediğiniz taraftaki ayak bileğinizi karşı taraftaki diz üzerine koyun. Üstte kalan dizi karşı taraf omuza doğru çekerek 10 ila 30 saniye gerin. Üçüncü hareketimizde dizlerinizi bükerek ayaklarınızı yere basın. Germek istediğiniz taraftaki ayak bileğinizi karşı taraftaki diz üzerine koyun. Ayağın yere temas ettiği bacağı uyluk arkasından kavrayarak karnınıza doğru çekerek 10 ila 30 saniye gerin. Son olarak sandalyede oturarak bir ayağınız yere temas ederken, diğer taraftaki ayak bileğinizi dizinizin üstüne koyun. Bu pozisyonu bozmadan gövdenizi öne doğru eğin, en az 10 ila 30 saniye bekleyin.”

Hem kas hem de sinir tutulumuna bağlı olarak hastaların yaşam kalitesini bozan birçok belirtinin gelişebileceğini belirten Özcan, “Bu belirtilere sahip kişilerin fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimi tarafından değerlendirmesi yapılarak fizik muayene, tıbbi geçmiş ve tanısal testlerle tanı ve ayırıcı tanıları yapılmalı. Tedaviye başlarken öncelikle tetikleyici nedenlerden uzak durulması gerekiyor. Tedavi yöntemi olarak ağrı kesici, kas gevşetici, nöropatik ağrı ilaçları, çeşitli fizik tedavi uygulamalarından soğuk uygulama, yüzeysel ve derin ısıtıcılar, lazer, ağrı kesici elektrik akımları uygulayabiliyoruz. Bunun yanı sıra gerekirse priformis kasına yönelik enjeksiyonlar yapılabilir. Kalça çevresi ve hamstring kaslarına germe egzersizleri ve bel, karın ve kalça kaslarına yönelik kuvvetlendirme egzersizleri yapılmalıdır.” ifadelerini kullandı.