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Kategoriler: Sağlık Haberleri

Uzmanından bağışıklık güçlendiren ‘renkli’ meyve sebze önerileri

İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüsten korunmak için güçlü bağışıklığın önemine dikkat çeken Öğr. Gör. Sema Aykol Faikoğlu, bağışıklık sistemini güçlendirecek meyve ve sebze önerilerinde bulundu. Faikoğlu, farklı yararlara sahip olan meyve ve sebze renklerinin anlamlarını açıkladı.

Uzmanlar, küresel bir salgın olarak tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüsten korunmak için güçlü bir bağışıklık sisteminin önemine dikkati çekerken, özellikle dengeli ve zengin beslenmenin sistemin güçlendirilmesi için en temel unsurlar arasında yer aldığını belirtiyor. Bu süreçte vücudun ihtiyacı olan, bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye katkı sağlayan meyve ve sebzelerin her birinden dengeli bir şekilde tüketmek önemlidir. Renklerine göre basitçe dört ayrı gruba ayırabileceğimiz meyve ve sebzeleri özellikle kış aylarında tüketerek bağışıklık sisteminin güçlendirilebileceğini söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Sema Aykol Faikoğlu, farklı spesifik yararlara sahip olan meyve ve sebze renklerinin anlamları hakkında bilgi verdi.

TURUNCU VE SARI OLANLAR; BETA KAROTEN İÇERİYOR

Faikoğlu, “Havuç, tatlı patates, balkabağı, kavun, kayısı, mango gibi turuncu ve sarı olanlar; bağışıklık sistemini de desteklediği kanıtlanmış bol miktarda beta-karoten içerir. Cilde faydaları bilinen C vitamini ise bu grubun üyelerinin en bilinenidir. Aynı zamanda turunçgiller ailesinden olan bu tür meyvelerin ağız sağlığını korumak için de kullanılması önerilmektedir. Kış aylarında yaygınca bulabileceğiniz narenciye ile bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz” dedi.

KIRMIZILAR LİKOPENDEN ZENGİN; KANSERE KARŞI ETKİLİ

Domates, karpuz, pembe greyfurt, guava, kırmızı dolma biber gibi kırmızı besinlerin yıldız antioksidan likopenin baş kaynağı olduğunu söyleyen Faikoğlu, “Bu besinler kansere karşı etkilidir. Hücrelerin yaşlanmasını geciktirir. Bu grubun lezzetli üyeleri güneşin zararlarına karşı cildi korumaktadır. Böylece güneş koruyucuyu atladığınız zamanlarda en azından cildinizi içeriden korumuş olacaksınız” ifadelerini kullandı.

YEŞİL RENKLİLER LİDER KONUMDA

Faikoğlu, yeşil renkli besinlerin lider konumda olduğuna dikkat çekerek, “Yeşil renkli besinler arasında yer alan brokoli, Brüksel lahanası ve kıvırcık lahana; C vitamini, folik asit ve kanserle savaşan içerikler barındırdıklarından dolayı bu dört grubun lideri konumundadır. Özellikle lütein zengini bu gıdalar katarakt riskini düşürmeye ve maküler bozulmanın azalmasına yardımcı olur” diye konuştu.

MAVİ VE MOR OLANLAR BEYİN SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİYOR

Faikoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Son olarak böğürtlen, mavi yemiş, al üzüm, erik, mor lahana gibi mavi ve mor olanlar ise beyin sağlığını iyileştirdiği, dolaşımı rahatlattığı ve yaşlanmayı yavaşlattığı pek çok çalışmaca kanıtlanmış antioksidanı içerir. Gençlik pınarı diye adlandırılması yanlış olmayacaktır. Ayrıca koyu mavi sebze ve meyveler tüketerek biyolojik saatinize de hükmedebilirsiniz.”

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