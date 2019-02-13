Alerji belirtilerinin ilaçlarla kontrol altına alındıktan sonra alerjenle tekrar temas halinde ortaya çıkabileceğini belirten Uzm. Dr. Sinem Gürbüz, “Hastaya özel alerji testleri planlıyoruz. Bu testler kan testleri ve deri testleri olmak üzere iki ana gruba ayrılıyor” dedi.

Alerjiyi vücuda giren veya temas eden maddelere karşı bağışıklık sisteminin verdiği aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak tanımlayan Medicana International İstanbul Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Sinem Gürbüz, alerjinin tehlikeleri ve tedavileri hakkında önemli bilgiler verdi. Uzm. Dr. Sinem Gürbüz, alerjik reaksiyona neden olan maddeleri şöyle sıraladı:

“Besinler, ilaçlar, ev tozu akarları, polenler, küf mantarları, hayvan tüyleri, hamamböceği, arı, sinek gibi böcekler, nikel başta olmak üzere metaller, boya, koku maddeleri, lastik ve lateks bileşenleri olarak sayılabilir. Bunlar her kişiye özel olarak değişir ve ‘alerjen’ olarak isimlendirilir.”

GRİP ALERJİYİ TETİKLİYOR

Dr. Sinem Gürbüz , “Nadir görülmekle birlikte alerjinin yol açabileceği en şiddetli tablo ‘anaflaksi’ olarak adlandırılır. Solunum yollarında şişme ve daralma sonucu solunum durması, kardiyak belirtiler, tansiyon düşmesi ve şok tablosu ile hayatı ciddi şekilde tehdit eder. Acil tıbbi bir durum olup en kısa sürede müdahale gerektirir. Deride kaşıntı, kızarıklık, kabarıklık, solunum yollarında sık ve art arda hapşırma, burun tıkanıklığı ya da akıntısı, öksürük, gözlerde kaşıntı ve kızarıklık , sindirim sisteminde karın ağrısı, bulantı kusma ve ishal, bebeklerde dışkıda kanama şeklinde belirti verebilir” diye konuştu.

ALERJİ TESTLERİ NELERDİR?

Hastaya özel alerji testleri planlandığını ifade eden Dr. Gürbüz, testlerin kan ve deri testleri olmak üzere iki ana gruba ayrıldığını ifade ederek şunları söyledi:

“Kan testleri, genel alerji düzeyini gösteren testlerdir. Total Ig E düzeyi, eozinofil hücre sayısı ve Eozinofilik katyonik protein düzeyi ölçümüdür. Kişiye ve alerjene özel testler, spesifik Ig E düzeyleri (Gıda alerjilerinde başlıca yumurta sarısı ve beyazı, süt, et, balık, buğday, soya, fındık, fıstık, ceviz gibi kuruyemişler, çeşitli meyveler ve sebzeler olmak üzere kişinin hangi gıdaya alerjisi olduğu tek tek irdelenebilir. Yine solunum yolları alerjenlerinden ev tozu akarları, polenler, hayvan tüyleri, küf mantarları tek tek irdelenerek kişiye özel alerji durumu tespit edilebilir.)”

“Deri testlerinden ise, prick (delme) testi. Solunum yolu ve gıda alerjilerinin tespitinde kullanılan genellikle kol iç ön yüze uygulanan alerjenler ile uygulama yapılır. (Spesifik Ig E düzeyleri ölçümünde olduğu gibi kişiye özel alerji durumları tek tek irdelenerek tespit edilebilir). Patch (yama) testi. Egzama tipi alerjik döküntüsü olan hastalarda alerjenin tespitine yönelik olarak genellikle sırt bölgesine çeşitli alerjen maddelerin yapıştırılarak 48 saat süre ile bekletilmesi esasına dayanır. Mesleki temas alerjileri, nikel kobalt krom gibi metaller, boya, lastik ve koku bileşenleri başta olmak üzere çeşitli kimyasal ve çevresel temas alerjenleri bu yolla tespit edilebilir.”

BAHAR ALERJİLERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR ?

Alerjinin en etkili tedavisinin olası alerjenden ve tetikleyici faktörlerden kaçınmak olduğu uyarısında bulunan Uzm. Dr. Sinem Gürbüz, “Kullanılan ilaçlar alerjiyi yok etmez sadece belirtilerini kontrol altına alır. Bu ilaçlardan en sık antihistaminik grubu ilaçlar kullanılır. Bunun yanı sıra mast hücre stabilizatörleri, lökotrien antagonistleri, gereğinde kortizon içerikli ilaçlar ve anaflaksi tablosunda adrenalin kullanılır. İmmunoterapi (aşı) tedavileri de özellikle ev tozu akarları ve polen alerjilerinde ön plana çıkmaktadır. Alerji belirtileri ilaçlar ile kontrol altına alındıktan sonra alerjenle tekrar temas halinde ortaya çıkacaktır. Bu nedenle alerjiye sebep olan etkenden uzak durulması en önemli savunma ve korunma yöntemidir” ifadelerini kullandı.