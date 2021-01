Uzmanından ailelere uyarı: Çocuğunuz sık hastalanıyorsa, bağışıklık sistemi yetmezliği olabilir

Berna YILMAZ – Osman BAKIR / İSTANBUL (DHA) – Son zamanlarda aileler çocuklarının çok sık hastalandığını söyleyerek, doktora başvuruyor. Çocukların sık hastalanma nedenlerininden birinin bağışıklık sisteminin zayıflığı olabileceğini söyleyen Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Yaşar Özkars, “Çocukların bağışıklık sistemindeki eksiklikler konusunda hem hekimlerin hem de hastaların son derece bilinçli olması lazım. Özellikle ilk iki yaşta tekrarlayan enfeksiyonlar, kilo alma gerilikleri varsa, hasta olduğunda 2 aydan fazla antibiyotik kullanması gerekiyorsa ve her hastalığında hastaneye yatması gerekiyorsa bu gibi durumlar bizim için kritik sorulardır” dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle, birçok uzman bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğine dikkat çekiyor. Aileler bu önerileri dikkate alınırken, çocuklarının çok sık hastalanmasından da endişe ediyor.

Çocukların doğduktan sonra, ilk iki yaşta sık ateşlenebildiğini, bu durumun nedenlerinden birinin bağışıklık sistemi yetmezliği olduğunu söyleyen Emsey Hospital Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Yaşar Özkars,“Çocukluk çağında sık sık hasta olma, ateşlenme durumları olabilir. Çocuklar yeni doğduğunda, ilk 3 ayda, çok ateşlenme beklemeyiz. Üçüncü aydan sonra yaptığımız aşılarla birlikte ateşlenmeler görülebilir. Çocukluk çağının ateşlenme sebeplerinden biri diş çıkarmadır. Özellikle ilk 2 yaşta diş çıkarmalara bağlı ve çocukluk çağı viral hastalıklarına bağlı tekrarlayan viral enfeksiyonlarda ateşlenme olabilir. Bunlar normal karşılanır. Ancak çocukların bağışıklık sistemi yetmezliği ile ilgili dikkatli olmak gerekir. Çocukların bağışıklık sistemi yetmezliğini düşündüren hususlar konusunda hem hekimlerin hem de hastaların son derece bilinçli olması lazım” diye konuştu.

“HER ATEŞLENME, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DÜŞÜKLÜĞÜ DEMEK DEĞİL”

Doç. Dr. Özkars, çocukların hastalıklarında kritik durumların olduğunu belirterek, “Eğer çocuk, 1 yılda 2’den fazla otit, sinüzit geçiriyorsa, zatürre oluyorsa, çocuğun kilo alımında durma ya da gerileme olduysa, ailede bağışıklık sistemiyle ilgili bir sorun, akraba evliliği varsa, çocukların özellikle ağzında tedaviye dirençli mantar enfeksiyonu varsa, ciltlerinde derin yerleşimli apseler oluşuyorsa, hasta olduğunda 2 aydan fazla antibiyotik kullanması gerekiyorsa ve her hastalığında hastaneye yatması gerekiyorsa bu gibi durumlar bizim için kritik sorulardır. Bu soruları sorup, ‘Evet’ cevabını veriyorsak o çocuklarda bağışıklık sistemi yetmezliği olup olmadığını araştırmak gerekir. Çocuklardaki her ateşlenme, bağışıklık sistemi düşüklüğü demek değildir. Ancak biz her defasında ailelerle ayrıntılı konuşup bu soruları sorma ihtiyacı duyarız. Çünkü ne tip bir hasta ile karşı karşıya olduğumuzu bilmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.

Teşhis konulmasıyla ilgili süreçlerden bahseden Doç. Dr. Özkars, sözlerine şöyle devam etti:

“Bağışıklık sisteminin yetmezliğinden şüphe edildiğinde öncelikle kan sayımı yapılır. Kanda immün globinlere, antikorlara bakılır. Bu durumlarda problem görülürse daha ileri tetkiklere geçip, çocukların durumuna göre özel tedavi düşünülebilir. Aylık antikor takviyesi, kök hücre nakli gibi tedaviler uygulanabilir.”

“BAĞIŞIKLIK YETMEZLİĞİ TANISI İLERİ YAŞA KADAR KOYULMAMIŞ OLABİLİR”

Bağışıklık yetmezliklerinin genellikle ilk yıllarda görüldüğünün altını çizen Doç. Dr. Özkars, “Bağışıklık yetmezlikleri çok geniş bir yelpazede. Dünyada sık görülen bağışık yetmezlikleri olduğu gibi nadir, 15-20 kişide görülebilen bağışıklık yetmezlikleri de var. Bazı çocuklarda, nadiren de olsa, ileri yaşlara kadar tanı koyulamayabilir. Erişkin yaşa kadar bile tanı koyulamamış olabilir ama en sık görülen ilk 1 yaştır. İlk iki yaşta tekrarlayan enfeksiyonlar, kilo alma gerilikleri, hastane yatışları varsa tanısı Çocuk İmmünoloji Uzmanları tarafından konulabilir” dedi.

“ÇOCUKLARA ÇOK FAZLA VİTAMİN VERMEYİN”

Çocukların beslenme düzeninin bağışıklık sistemini etkileyen faktörlerden biri olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Özkars, “Çocukların beslenmesinde, öncelikle hem alerji hem de immünoloji açısından doğal beslenme önemlidir. Hazır, paketli gıdalardan mümkün olduğunca uzak durulmasını öneriyoruz. Aslında birçok element ve vitamin, çeşitli gıdalara dağılmış durumda. Alacağımız vitaminler, tek bir gıdanın içerisinde yok. Çeşitli bir sofra kurulduğunda, salata yendiğinde, taze sebze meyveler tüketildiğinde ve dengeli beslenildiğinde vitamin ihtiyacı karşılanıyor. Vitaminlerin fazlasını önermiyoruz. Özellikle ilaç bağlamında bazı endişelerimiz var. Vitaminlerin bir kısmı suda erir ve idrarla tamamen atılır. Bazı vitaminle ise idrarla atılamaz. Birikici, yağda eriyici vitaminlerdir. Bunların kullanımı toksik etkiye sahiptir. Bu nedenle vitamin eksikliği tanısı konulmamış çocuklara, çok fazla vitamin verilmesini tavsiye etmiyoruz” diyerek doğal ve dengeli beslenme, sportif bir hayat, düzenli uyku ve sevgi dolu bir ortam çocukların bağışıklık sitemini güçlendirmek için yapılabilecek en iyi şeyler olduğunu belirtti.