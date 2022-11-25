Uzmanı uyardı: Kış mevsimine özel cilt bakımı yapılmalı

- Reklam -

İSTANBUL, (DHA)- 20 yılı aşkın süredir güzellik koçu olarak hizmet veren Pia Beauty Face and Body’in kurucusu güzellik uzmanı Sibel Kırbaş, kış aylarında cilt bakımına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Ani sıcaklık değişimlerinin yaşandığı mevsim geçişlerinde ciltte çeşitli problemler oluştuğuna işaret eden Kırbaş, cildi kış boyu korumanın mümkün olduğunu belirterek, “Mevsim geçişlerinde ve kış aylarında ciltte pullanma, renk bozulmaları ve nem kaybı yaşanabilir. Bu sebeple kış mevsimine özel cilt bakımı yapılmalıdır” dedi.

Kış aylarında cilt sorunlarında artış yaşandığını söyleyen Sibel Kırbaş, bu dönemdeki cilt bakımı için şu önerilerde bulundu:

- Reklam -

“Cildi kışa hazırlamak için öncelikle su tüketimine önem vermek gerekir. Kış aylarında insanlar daha az su içer. Bu durum cildi nemsiz bırakır. Bu sebeple yeterli miktarda su tüketmeye özen göstermek gerekir; su tüketimi ihmal edilmemeli. Ayrıca, sebze ve meyve suları daha fazla tüketilmelidir. Bunlar hem cilt nemini artırır hem de cilde vitamin ve antioksidan sağlar. Cildin lipid bariyerini koruyan doğal medikal nemlendiriciler de tercih edilebilir.”

“KOLAJEN, CİLDİN PÜRÜZSÜZ VE IŞILTILI GÖRÜNMESİNİ SAĞLAR”

Güneş koruyuculara kış mevsiminde de ihtiyaç olduğuna dikkat çeken güzellik koçu, “Cildi UV ışınlarına karşı desteklemek için güneş koruyucular her mevsim periyodik olarak kullanılmalıdır” dedi. Kırbaş, şöyle devam etti: “Kış aylarında ciltte kolajen üretimini artıran uygulamalar tercih edilmelidir. Kolajen, deri elastikiyetini artırır ve lifting etkisi vardır. Yaşlanma etkilerini tersine çeviren kolajen, cildin kış ayarlarında pürüzsüz ve ışıltılı görünmesini sağlar” dedi.

“KIŞI PEELİNG İLE KARŞILAYIN”

Sibel Kırbaş, kış aylarında en çok görülen sorunlardan cilt kuruluğuna karşı uygun nemlendirici seçilmesi gerektiğini anımsatarak, peeling prosedürlerinin önemini vurguladı.’Kış aylarını peeling ile karşılayın’ önerisinde bulunan Kırbaş, şunları kaydetti:

“Yaz mevsiminden çeşitli hasarlarla çıkan cilt, toparlanmaya fırsat bulamadan kış aylarının zorlu şartları ile mücadele etmek zorunda kalıyor. Güneş ışınlarının yol açtığı renk sorunları, lekeler, cilt sarkmaları, kırışıklıklar ve matlıklar ve gözeneklerin dolması gibi birçok sorun, yaz aylarının etkilerinin bir sonucudur. Bu sebeple kış aylarına girmeden önce ciltte peeling uygulamaları ile cildi koruma altına alınabilir. Peeling ile ciltte tazelik ve canlılık sağlanabilir.”

“MERDİVEN ALTI GÜZELLİK MERKEZLERİ RİSKİ ARTIRIR”

Sibel Kırbaş, kış ayları öncesi ciltte uygulanacak prosedürler için profesyonel destek almak gerektiğine işaret etti.’Merdiven altı’ olarak tabir edilen güzellik merkezlerinde mevcut cilt sorunlarını daha da artırma riski yaşanabileceğine dikkat çeken Kırbaş, Pia Beauty Face and Body olarak her cilt tipi için kış aylarına özel uygulamalarla hizmet verdiklerini kaydetti.

“DÖRT ŞUBEDE YENİ NESİL GÜZELLİK ÇÖZÜMLERİ SUNUYORUZ”

2014 yılından bu yana profesyonel cilt bakımı prosedürleri uyguladıklarını vurgulayan Kırbaş, Mecidiyeköy, Ümraniye ve Kadıköy’den sonra Pendik’te dördüncü şubelerini açacaklarını belirtti. Bütün şubelerinde son teknoloji ürünü güzellik ve zayıflama cihazları kullandığını ifade eden Kırbaş, şu bilgileri paylaştı:

“Şubelerimizde uyguladığımız kişisel bakım ve güzellik prosedürlerinde üstün başarı sağlıyoruz. Özellikle cilt bakımı ve leke prosedürlerinde yeni nesil çözümler sunuyoruz. Epilasyonda yüzde 96 oranında başarılı sonuçlar alıyoruz. Yeni açtığımız Pendik şubemizde de cilt bakımı ile birlikte genellikle kalıcı makyaj ve protez tırnak için talepler oluyor. Dört şubede yeni nesil güzellik çözümleri sunuyoruz. 2023 yılında 10 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. Kaliteli kişisel bakım hizmetleri ve danışan memnuniyeti sebebiyle hedeflerimize daha hızlı ulaşabiliyoruz. Kadın istihdamını destekliyoruz. Girişimci bir kız annesi olarak geleceğin kadınlarını yetiştirmenin öneminin farkındayım.”