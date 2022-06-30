Uzmanı uyardı: Çocuklarda inmemiş testis problemi kısırlığa yol açabilir 

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İSTANBUL, (DHA) – Erkek çocuklarda en sık rastlanan cinsel organ anomalisinin inmemiş testis problemi olduğunu söyleyen Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Zafer Dörtdoğan, hastalığın tedavi edilmediğinde kısırlığa yol açabildiğini söyledi ve inmemiş testis problemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Çakmak Erdem Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Zafer Dörtdoğan konuya ilişkin açıklamasında, “Testisler ilk olarak karın içinde böbreklerin altında ortaya çıkar. Gebeliğin 23. haftasından itibaren torbaya (skrotum içine) doğru uzanırlar. Sağlıklı doğan her erkek bebekte iki testis de torbada olmalıdır. Ancak testislerden biri ya da ikisi torbada değilse ve ilk geliştiği yer olan karın boşluğu ile torba (skrotum) arasındaki iniş yolu üzerinde bir yerde kalmaşsa bu durum inmemiş testis olarak adlandırılır” diye konuştu.

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PREMATÜRELERDE ORAN YÜZDE 30

İnmemiş testisin, normal gebelik süresi sonunda yeni doğmuş erkeklerin yüzde 3’ünde bulunduğunu söyleyen Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Zafer Dörtdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bir yaşına gelince bu oran yüzde 1’e düşer. Prematürelerde ise bu oran yüzde 30’dur. Bebek doğduğunda testislerden biri ya da ikisi torbada değilse altı aylık oluncaya kadar torbaya inme şansı vardır. Bu şansın derecesi testisin bulunduğu yerle ilgilidir. Testis torbaya ne kadar yakınsa, kendiliğinden torbaya inme şansı da o kadar yüksektir. Altıncı aydan sonra testislerin torbaya inme şansı çok azalır. Bir yaşından sonra ise bu şans yoktur.”

İNMEMİŞ TESTİSLER TEDAVİ EDİLMEZSE BİRÇOK SORUNA YOL AÇIYOR

İnmemiş testiste, cerrahi tedavinin esas olduğunu ve ameliyatın en erken 6. aydan sonra, en geç 18-24. ay arasında yapılması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Zafer Dörtdoğan, bu durumun tedavi edilmediği takdirde yol açabileceği sorunları şöyle sıraladı:

“İnfertilite (kısırlık): İnmemiş testis olguları üzerinde yapılan semen analizlerinde ve fertilite incelemelerinde, operasyon yaşının yüksek olduğu tek taraflı olgularda ve bilateral olgularda anlamlı oranda düşük sonuçlar elde edilmiştir. Bu bilgiler ışığında bugün için güncel yaklaşım, inmemiş testislerin 6-12 aya dek izlenmesi ve halen inmemiş olan testisler için de bu aylardan itibaren cerrahi olarak tedavi edilmesidir. İnmemiş testisli olgulardaki en önemli sorun fertilitedir. Nadir istisnalar dışında bilateral inmemiş testisli hasta tedavi edilmezse steril olur. Tedavi edilenlerde bile fertilite oranı yüzde 40’tır. Tek taraflı olgularda ise fertilite oranı yüzde 80 civarında bildirilmektedir.

“Malign dönüşüm (kanserleşme): Tek taraflı inmemiş testisli olgularda testis kanseri riskinin, normal insanlara göre 15 kat, iki taraflı İnmemiş testisli olgularda ise 33 kat artmış olarak saptandığı ve inmemiş testisli hastaların yüzde 1’inde testis kanseri gelişme olasılığı bulunduğu bilinmektedir. Abdominal testislerde kanserleşme riski kasık kanalındaki testislere oranla 5 kat daha yüksektir.

“Testis torsiyonu: Testis ile skrotum arasındaki bağlantı gelişmediğinden, inmemiş testislerde torsiyon (kendi etrafında dönmesi) daha kolay oluşmaktadır.

“Kasık fıtığı: Tüm inmemiş testislerin yüzde 80’inde aynı tarafta kasık fıtığı saptanmaktadır.

“Fiziksel travma: İnmemiş testisler travmaya daha açık yerleşimli olduğundan skrotal testise oranla daha fazla zarar görme riski ile karşı karşıyadır.

“Psikolojik etkiler: İleri yaşlarda, boş bir skrotum psikolojik sorunlar yaratabilir.”