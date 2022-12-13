Uzmanı uyardı: Akıllı telefon bağımlılığı kalp hastalıklarına neden olabilir

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İSTANBUL, (DHA)- Akıllı telefonların sık kullanılmasının hareketsizliği artırarak, kandaki kolesterol seviyesini yükselttiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Adnan Kaya, “Akıllı telefon bağımlılığının getirdiği hareketsizlik kilo artışına, tansiyon ve şeker regülasyon bozukluğuna, damar sertliğine ve neticede artmış kalp damar riskine yol açmaktadır” dedi.

Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Adnan Kaya, teknoloji bağımlılığının kalp hastalığı ve farklı hastalıklarla ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Modern yaşam tarzının gün geçtikçe insanları daha az hareket etmeye ittiğini belirten Doç. Dr. Kaya, günlük yaşam rutininde olan yürüyüş, arkadaşlarla grup oyunları, sohbet gibi temel etkinliklerin ya sanal ortama ya da kapalı spor salonlarına taşındığını, bu değişimde internet ve akıllı telefonların kilit rol oynayarak insanların sağlığını kötü yönde etkilediğine dikkat çekti.

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HASTALIĞIN CİDDİYETİ BİLİNMELİ

Kalp damar hastalıklarının kanser de dâhil olmak üzere tüm hastalıklardan daha fazla ölüme neden olduğunu dile getiren Doç. Dr. Kaya, “Toplam ölümlerin yüzde 30 kadarını kalp damar hastalıkları oluşturmaktadır. Kalbimiz tüm vücudumuzu besleyen bir pompa olarak çalışırken kendi ihtiyaçları, koroner damarlar dediğimiz damarlar tarafından karşılanır. Temelde 3 damar ve dallarından oluşan bu damar ağı da yaşlanma ile birlikte damar sertliği dediğimiz bir süreçten geçerler. Damar sertliği kabaca damarın içinden geçen kan ve benzeri maddelerin (kolesterol) damarı içeriden oksitleme, paslandırma sürecidir diyebiliriz. Olay damarın en içi tabakası olan endotelin altında oksijen ile oksitlenmiş kolesterolün birikmesi ve vücudumuzun bu olaya yangı ile cevap vermesidir” diye konuştu.

TANSİYON VE KOLESTEROL YÜKSEKLİĞİNE DİKAT EDİLMELİ

Sürecin gelişimine değinen Doç. Dr. Kaya, “Doğuştan itibaren damarlarımızda başlayan bu süreç ailevi yatkınlık (genetik faktör), tansiyon yüksekliği, diyabet, kolesterol yüksekliği, obezite, sigara içimi, alkol alımı, sedanter yaşam ve sağlıksız beslenme gibi faktörlerinde varlığında hızlı bir şekilde ilerleyerek erkeklerde 40’lı yaşlarda kadınlarda menopozdan sonra komplikasyonlarla kendini göstermektedir. Bu komplikasyonlar göğüs ağrısı, kalp krizi, ani kardiyak ölüm şeklinde olabileceği gibi şikâyet olmadan bir damarın tam tıkanması veya kalp yetmezliğine kadar değişebilmektedir” şeklinde konuştu.

KALP DAMAR HASTALIKLARINDAN KORUNMANIN YOLLARI

Kalp damar hastalıklarının önlenmesinde en önemli unsurun yaşam tarzı değişikliği yapılması olduğunun altını çizen Doç. Dr. Kaya, şunları söyledi:

“Yaşam tarzı değişikliği ile diyetten doymuş yağların çıkarılması, basit karbonhidratların azaltılması, katı yağların (margarin) çıkarılması, sigara ve alkolden uzak durulmasını kast ediyoruz. Yeşil sebze, meyve ve zeytinyağının sık kullanıldığı Akdeniz tipi beslenme alışkanlığı kazanılması ve günlük 45 dakikalık bir yürüyüş yapılması önemlidir. Yaşam tarzı değişikliğinin yanında yüksek tansiyonun, diyabetin ve kolesterol yüksekliğinin tedavisinin güncel yönergeler çerçevesinde yapılması ve varsa kilonun azaltılması ile damar sertliği artış hızında azalma, hatta geriye dönme sağlanabilir.”

AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI KİLO ALIMINA NEDEN OLABİLİR

Modern yaşam tarzının gün geçtikçe insanları daha az hareket etmeye ittiğini söyleyen Doç. Dr Kaya, “Günlük yaşamın rutininde olan yürüyüş, arkadaşlarla grup oyunları, sohbet gibi temel etkinlikler ya sanal ortama ya da kapalı spor salonlarına taşınmaktadır. Bu değişimde kilit rol oynayan internet ve akıllı telefonlar insanların sağlığını kötü yönde etkilemektedir. Hem ruhsal sağlığımız hem de fiziksel sağlığımız olumsuz etkilenmektedir. Özellikle akıllı telefon bağımlılığı yürürken bile dikkatin dağılıp kazalara sebep olmakla birlikte; hareket azlığına, kilo alımına, yaşamdan keyif alamamaya da yol açmaktadır” ifadelerini kullandı.

OBEZİTEYE DAVETİYE ÇIKARIYOR

Özellikle Kovid-19 pandemisi ve akıllı telefonun yoğun kullanımının getirdiği hareketsizlik sonucunda alınan kiloların kalıcı kilolar haline geldiğine dikkat çeken Doç. Dr. Kaya, “Bu durum toplumda obezite artışına sebep olmuştur. Dolayısıyla alınan kilolar tansiyon ve şeker hastalarının takiplerinde aksamalar, kan basıncı ve kan şekeri yüksekliği ile acil servislere başvuruları artırmıştır. Daha önce tek ilaç ile kontrol altında olan kan basıncı kombinasyon tedavilerine yükseltilmiş, aynı şekilde kan şekeri yüksekliğini kontrol etmek için ek ajanlar gerekmiştir” açıklamasında bulundu.

HAREKETSİZ YAŞAM TARZI OLUMSUZLUĞU ARTIRABİLİR

Benzer şekilde kötü beslenme ve sedanter yaşam tarzı (düzensiz fiziksel aktivitenin olduğu ya da fiziksel aktivitenin olmadığı yaşam tarzı) kalp hastalıklarını tetiklemektedir. Akıllı telefon bağımlılığı kandaki kolesterol parametrelerinde olumsuz etkilenmeye sebep olarak kalp damarlarında aterosklerozise (damar sertliği) sebep olmaktadır. Akıllı telefon bağımlılığının getirdiği hareketsizlik kilo artışına, tansiyon ve şeker regülasyon bozukluğuna, damar sertliğine ve neticede artmış kalp damar riskine sebep olmaktadır” diyerek sözlerini noktaladı.