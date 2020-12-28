Uzmandan yılbaşı sofrasında aşırı yemek uyarısı

Eda Ebru NANECİ/İZMİR, (DHA)- DİYETİSYEN Deniz Zünbülcan, yılbaşı sofralarında aşırı ve hızlı tüketimin sindirim sistemini bozabileceğine dikkati çekerek, “Birçok kişi akşam yiyeceği için gün boyunca öğün azaltıp, gün içinde aç kalıyor. Sonrasında düşen kan şekeri ile daha fazla besin alımı gözlemleyebiliyoruz. Günün başından itibaren kişinin beslenme planını düzgün bir şekilde yapması gerekiyor” dedi.

Yeni yıla sayılı günler kala yemek planları da yapılmaya başlandı. Pandemi nedeniyle bu yıl evde geçirilmeye hazırlanılan yeni yılda, uzmanlar tüketilecek ürünlere karşı uyarı ve önerilerde bulundu. Yeni yılın ilk gününde zinde uyanmak için yılbaşı akşamı neler tüketilmesi gerektiğini anlatan Diyetisyen Deniz Zünbülcan, “Bu yılbaşı diğerlerinden biraz daha farklı olacak. Hepimiz evde olacağız ancak değişmeyen şey donatılan sofralar olacak. Bununla beraber kişiler sindirim problemleri yaşayabiliyor. Birçok kişi akşam yiyeceği için gün boyunca öğün azaltıp, gün içinde aç kalıyor. Sonrasında düşen kan şekeri ile daha fazla besin alımı gözlemleyebiliyoruz. Donatılan sofranın başına oturduğunda iştahının çok daha fazla artmaması için günün başından itibaren kişinin beslenme planını düzgün bir şekilde yapması gerekiyor” dedi.

‘YILBAŞI SOFRASI DÜŞÜNÜLEREK TÜM GÜN AÇ KALINMAMALI’

Yılbaşında sofralarında hızlı ve aşırı tüketiminin sindirim sistemini bozabileceğine, uyku problemlerine, hazımsızlık, şişkinlik, gaz, mide ve bağırsak problemlerine yol açabileceğine dikkati çeken Zünbülcan, “Mümkünse kişinin yemeğe çorba ile başlamasını istiyoruz. Eğer kişi gün içinde aç kaldıysa bir anda ağır bir yemek yemek sindirim problemlerine neden olabilir. Su tüketimi çok önemli. Ancak et tüketiliyorsa, sindirim problemlerine neden olmaması için birlikte tüketmemesi gerekiyor. Mide asiditesi su içildiğinde düşer. Etin sindirim için ise midenin daha fazla asidiğe ihtiyacı var. Öte yandan gece boyunca sindirimi daha rahat sağlayabilmek adına su tüketimini ihmal edilmemesi önemli. Asitli ve şekerli içecekleri de az tüketmek gerekiyor” diye konuştu.

‘SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLARI TERCİH EDİN’

Uyumadan yaklaşık bir saat önce yemeğe ara verilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunan Zünbülcan, yemek sonrasında yenilebilecek atıştırmalıklar hakkında da şu bilgileri verdi: “Doğru atıştırmalıkları seçmekte fayda var ya da miktarını kontrol edebilmek önemli. Eğer donatılan masada ağır bir yemek yendiyse sonrasında sindirim sistemini tekrar zora sokmamak gerekiyor. Cips yerine patlamış mısır iyi bir alternatif olabilir. Şekerlemeler yerine evde yapılabilecekleri daha hafif olan sütlü tatlılar ya da kendilerine daha sağlıklı alternatifler üreterek yapılan tatlılar tüketilebilir. Bu şekilde atıştırmalıklarını da sağlıklı bir şekilde planlayınca kişiler sindirim problemlerini daha az yaşayabilir hatta hiç yaşamaya da bilir.”

‘TATLI YERİNE MEYVE TERCİH EDİLEBİLİR ANCAK MİKTARINA DİKKAT’

Sütlü ya da şerbetli tatlı yerine meyve önerisinde bulunan Zünbülcan, meyvenin de porsiyonuna dikkat edilerek tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Zünbülcan, “Meyve yiyorum diyerek, sınırsız tüketilmemeli. Kuruyemiş, kuru meyveler atıştırmalık olarak iyi bir alternatif olabilir. Kuruyemişler cips yerine tercih edilirse çok daha faydalı ancak miktarı çok önemli. 100 gram bir kuruyemiş bir kişi tarafından rahatlıkla tüketilebilir ancak 100 gramın yaklaşık 600 kalori kadar olduğunu unutulmadan tüketilmesi gerekiyor. Kişiler sindirim rahatlatmak için bitki çaylarından faydalanabilir. Gecenin ilerleyen saatlerinde kakule, rezene gibi bitki çayları hem baharat olarak kullanabileceğimiz ürünleri de kullanmak sindirimi rahatlamak için faydalı olacaktır” diye konuştu.

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