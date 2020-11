Uzmandan salgına karşı ‘koyu yeşil yapraklı sebze’ önerisi

Serhat ÖZDEMİR- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- BESLENME Uzmanı ve Diyetisyen Ruşen Aksu, mevsim değişikliği birlikte artan koronavirüs ve grip salgınına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemine vurgu yaparak, koyu yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmesini önerdi. Aksu, “Ispanak, maydanoz, su teresi ve rokayı hem sabah kahvaltısında hem de gün içinde salatalarımızda tüketmeliyiz. Sülforafan bakımından zengin, bağışıklığı yükselten karnabahar, brokoli, Brüksel lahanasını bol bol yemeliyiz. C vitamini bakımından zengin kivi, portakal, ananas gibi meyveleri de mutlaka tüketmeliyiz” dedi.

Koronavirüs salgınının yanı sıra son günlerde artan grip vakalarına karşı Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Ruşen Aksu, bağışıklık sisteminin güçlendirmek için bazı tavsiyelerde bulundu. Değişen mevsim şartlarıyla bağışıklık sistemini korumanın koronavirüs ve gribal enfeksiyonlara karşı önemli olduğunu ifade eden Aksu, “Koyu yeşil yapraklı sebzeleri beslenmemize mutlaka eklemeliyiz. Ispanak, maydanoz, su teresi, roka ve benzerlerini hem sabah kahvaltısında hem de gün içinde salatalarımızda tüketmeliyiz. Sülforafan bakımından zengin, bağışıklığı yükselten, karnabahar, brokoli ve Brüksel lahanasını da sabah kahvaltısı veya gün içinde salatalarımızda bol bol yemeliyiz. C vitamini yönünden zengin kivi, portakal, ananas gibi meyveleri de mutlaka tüketmeliyiz. Bağışıklığın yüksek olmasında diğer önemli minerallerden bir diğeri ise selenyum ve çinkodur. Bunların düşük olması halinde takviyelerin alınması ve beslenmeye Brezilya fıstığı ve kuruyemişler eklenmelidir. Zencefil, zerdeçal ve kükürtlü besinlerden sarımsak, soğan da mutlaka eklenmeli” diye konuştu.

‘D VİTAMİNİ DÜŞÜKSE DOKTOR KONTROLÜNDE DESTEK ALINMALI’

Bağışıklık sistemini güçlendirmede D vitamininin önemli rolü olduğunu anlatan Aksu, “Kanda D vitamini değerlerimiz düşükse uygun takviyelerin doktor kontrolü altında alınmasını öneriyoruz. Gün içinde yeşil çayın her gün bir fincan tüketilmesi gerekir. Zencefil, ıspanak, yeşil çay, ananas ve maydanozdan bir karışım hazırlayıp gün içinde tüketebilirsiniz. Bir su bardağı demlenmiş çayın içine koyacakları bir avuç ıspanak, bir dilim zencefil, bir dilim ananas ve 10 dal maydanoz ile hazırlayacakları bu içecek bağışıklığın yükseltilmesi açısından çok önemli bir destek sunacaktır” dedi.

‘KIŞ BİTKİLERİNE RAĞBET ARTTI’

Sur ilçesinde baharat ve bitkisel ürünlerin satışını yapan Cahit Gürkaş, koronavirüs ve gribin kış aylarında giderek yoğunlaştığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Bu mevsimlerde, özellikle grip ve soğuk algınlığına karşı daha dikkatli olunması lazım. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemini güçlendirmek için bizlerin tavsiyesi zencefil, bitki çiçeği, adaçayı, zerdeçal ve kuşburnu gibi bitkilerin demlenme usulü yapılarak tüketilmesidir. Özellikle bizim tavsiye ettiğimiz udi hindi bitkisi bağışıklık sistemini kuvvetlendirmekte ve vücudun kış aylarında soğuk algınlığına karşı vücut direncini artırmaktadır. Yoğun olarak sattığımız bitkilerin başında zencefil, zerdeçal, papatya, adaçayı, kuşburnu, karabaş çayı geliyor. Tabi bunların bu tür durumlarda bir uzmana danışılarak kullanılması gerekiyor. Mesela zencefili günde 4 gramdan fazla kullanmamak gerekiyor. Aksi takdirde bu vücutta toksin maddesi oluşturur. Bunlara dikkat edilirse daha iyi olur.”

