Uzmandan maskenin altında doğru nefes tekniği

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, nefes koçu Nazlı Baç, nefes darlığı ve alerjik reaksiyonlardan kaçınmak için doğru maske kullanımı konusunda bilgi verdi. Maskenin altında doğru nefes alıp vermenin diyafram ile mümkün olduğunu anlatan Baç, nefesin burundan alıp burundan verilmesi gerektiğini belirtti. Baç, 1 dakikada 8-12 kez nefes alıp vermenin doğru olduğunu söyledi.

İzmir’de yaşayan nefes koçu Nazlı Baç maske altında doğru nefes almanın yöntemlerini anlattı. Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin vazgeçilmezi olan maskelerin artık bir aksesuar haline geldiğini dile getiren Baç, nefes darlığı ve alerjik reaksiyonlardan kaçınmak için doğru maske kullanımı konusunda bilgiler verdi. Baç, “Maskeye yüklediğimiz anlam çok önemli. Maskeyi sevgiyle takmak gerekiyor. Onun aslında bizim bir aksesuarımız haline geldiğini kendimize anlatmamız gerekiyor” dedi.

Maskenin altında doğru nefes alma alışkanlığının kazanılabileceğini söyleyen Nazlı Baç, nefes alıp vermenin herkesin alışkanlığı olan farklı türlerde gerçekleştirilen bir eylem olduğuna dikkat çekerek, “Bazen nefesimizi ağızdan alıp ağızdan veriyoruz. Bazen de burundan alıp burundan veriyoruz. Kimi zamanda burundan nefes alıp ağızdan verdiğimiz hatta ağızdan alıp burundan verdiğimizde oluyor. Bunun birçok şekli var. Nefes alıp verme parmak izi gibidir aslında. Herkesin nefes alışkanlığı farklıdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün doğru nefesin nasıl olduğuyla ilgili bir açıklaması var. Nefesin burundan alınıp burundan verilmesi doğrudur. Ağız yemek yemek içindir. Havayı diyaframa indirdiğimizde nefesi doğru almış olacağız. Maskenin altında ağızdan alınan nefes özellikle gözlük kullananlar için biraz sıkıntılı sonuçlar doğuruyor. Çünkü gözlüğün altında buharlaşma olabiliyor. Biz ağızdan değil burundan, sakin ve sessiz nefesler alıp verirsek çok daha rahat bir süreç geçiririz. Pandemi bizim için bir kabus olmaz.”

DOĞRU NEFES İÇİN 4X4 KURALI

Maskenin altında konuşurken de dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Nazlı Baç, spikerler gibi konuşarak çalışmak durumunda kalanların diyaframdan nefes aldığını anlattı. Diyafram nefesinin alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Baç, kaygı, öfke ve sinirlilik durumlarında nefesin kesik kesik göğüsten alındığını söyledi. Doğru nefes alıp verme alışkanlığının kazanımı noktasında 4×4 tekniğinin yardımcı olduğunu belirten Baç, şöyle devam etti:

“Diyafram nefesini öğrenmek için bir elimi kalbime, bir elimi karnıma koyuyorum. Nefes alırken karnımı şişiriyorum, nefes verirken içime çekiyorum. Göğsümü hiç oynatmıyorum. Bu nefes şeklini birçok kez tekrarladığımızda alışkanlığa dönüşür. Gün içinde 4×4 kuralını kullanalım. 4 sayı nefes alıp, 4 sayı nefesimizi tutuyor, 4 sayı nefes veriyoruz. Bunu gün içinde 10- 15 kez tekrarlarsanız doğru nefes alışkanlığını kazanırsınız. Nefesi ağızdan alıp verirsek maskenin içinde sıcak hava oluşur. Bu rahatsız edicidir. Ama burundan alıp verirsek rahatsız etmez. Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamasına göre nefesin sayısını düşürmeliyiz. 1 dakikada 8 ila 12 kez nefes alıp vermeliyiz.”

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