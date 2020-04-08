Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, koronavirüs salgınına karşı gıda denetiminde ve gıda alışverişlerinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Vatandaşların pazar alışverişlerinde ürünlere dokunmak için ısrar etmemesi gerektiğini belirten Toprak, alışverişin ardından ürünleri sabunlu suyla yıkamak yerine akan suda yıkamanın ya da silmenin daha doğru olduğunu kaydetti.

Koronavirüsün, gıda yoluyla bulaşmadığı kanıtlansa da gıdaların üretimi, hazırlaması ve satışında vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, bu dönemde üreticilerin gıda üretimi konusunda, vatandaşların ise pazar ve market alışverişlerinde nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı. Gıdaların paketlemesi aşamasında hijyenik koşullara özellikle dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Uğur Toprak, “Ürünleri üretirken çalışan personelin sağlığından emin olunması lazım, daha sonra ürettikleri ekipmanların dezenfeksiyonunu iyi sağlamaları gerekiyor. Ürünlerin de yıkanma işlemine daha fazla dikkat edilmeli. Ürünleri akan suda yıkamaları gerekiyor. Paketleme esnasında da hijyenik koşullara bu dönemde normalden daha fazla dikkat edilmesi gerekir” dedi.