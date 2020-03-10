Vatanın birliği için yıllarca terörle mücadele birliklerinde görev yapan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ilk Uzman çavuşları emekli edilirken yasada ne şekilde emekli edilecekleri tam olarak belirtilmediği için 2010 yılında çıkarılan 6000 sayılı kanun ile özlük hakları silinerek sivil memur olarak emekli edildi.

Sivil memur olarak emekli edildikten sonra birçok özlük hakkını ve Uzman Çavuş kimliklerini kaybeden 6000 sayılı kanun mağdurlarının sayısı bugün 3 bin civarında. 3 bin Uzman Çavuş ve aileleri yaşanan problemin düzeltilmesini ve geçmişe yönelik hak kayıplarının iadesini istiyor. 6000 sayılı kanun mağduru Uzman Çavuşlar Grup temsilcisi Orhan Fikri Kaya ve mağdur Uzman Çavuş’ların açıklamaları şöyle:

Özlük haklarımızı istiyoruz

6000 sayılı kanun mağduru Uzman Çavuşlardan birisi olan Orhan Fikri Kaya “6000 sayılı kanun mağduru Uzmanlar Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Uzman Çavuş kadrolarında ilk göreve başlayan Uzman Çavuşlardır. Bu Uzman Çavuşlar yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele birliklerinde yıllarca Uzman Çavuş olarak görev yaptılar. Ancak emekli edilirken kanundan kaynaklanan hatalar ve yanlışlar neticesinde emekli Uzman Çavuş özlük hakları ve emekli Uzman Çavuş kimlik kartları ellerinden alınarak en vasıfsız sivil memur statüsünde emekli edildiler. Bu arkadaşlarımız bu şekilde emekli edildikleri için sayısız davalar açıp sayısız mahkemelere başvurdular.

Türkiye genelinde sayıları 3 bini bulan Uzman Çavuşlarımız bugün emekli Uzman Çavuş özlük haklarını, emekli Uzman Çavuş kimlik kartlarını ve geçmişe yönelik hak kayıplarının devlet yetkilileri tarafından biran önce karşılanmasını istiyor.” dedi.

6000 sayılı kanun mağduru uzman çavuş sorunu

6000 sayılı kanun mağduru uzman çavuşlar 3269 sayılı kanuna tabi olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nde uzman çavuş kadrolarında görev yapan İlk uzman çavuşlardır. Bu uzman çavuşlar yıllarca terörle mücadele birliklerinde görev yaptılar. Ne şekilde emekli edilecekleri kanunda tam olarak belirtilmediği içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2010 yılında çıkarılan 6000 sayılı kanun 26. Maddesine tabi olarak emekli uzman çavuş özlük hakları silinerek en alt kademeden sivil memur statüsünde emekli edildi. 2010 ve 2016 yılları arasında 3 bine yakın uzman çavuş bu kanuna tabi olarak emekli uzman çavuş özlük hakları silinerek en alt kademeden sivil memur statüsünde emekli edildi. Emekli uzman çavuş özlük hakları silinerek en alt kademeden sivil memur statüsünde emekli edilen bu uzman çavuşlar mahkemelere başvurup hak kayıpları ile alakalı sayısız davalar açtı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yapılan bu hatanın farkına vardı ve 2016 yılında çıkardığı 676 sayılı kanun hükmünde kararname ile uzman çavuşların uzman çavuş olarak emekli edilebilmelerinin önünü açtı. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi 2016 yılından önce emekli uzman çavuş özlük hakları silinerek sivil memur statüsünde emekli edilip hak kayıplarına uğratılan ve kamuoyunda 6000 sayılı kanun mağdurları uzman çavuşlar olarak adlandırılan 3000’e uzman çavuşun mağduriyetini giderecek bir girişimin içinde olmadı.

Onurumuz kırılarak emekli edildik

Kanun nedeni ile mağduriyet yaşayan 6000 sayılı kanun mağduru uzman Çavuşlar grup temsilcisi Orhan Fikri Kaya emekli edilirken onurlarının kırıldığını ifade ederek “Biz Uzman Çavuşluk mesleğini kendimize bir meslek olarak seçtik hayatlarımızın en güzel yıllarını terörle mücadele birliklerinde Uzman Çavuş rütbesi ile vatanımıza hizmet ederek geçirdik. Emekliliğimiz yaklaştığı zamanda kanunda ne şekilde emekli edileceğimiz tam olarak belirtilmediği için 2010 yılında çıkarılan 6000 sayılı kanundaki hatalar nedeni ile 20-25 yıllık uzman çavuşluk hizmet sürelerimiz silinerek en alt kademeden sivil memur statüsünde emekli edildik. Bu durum bizim onurla yaptığımız uzman çavuşluk mesleğimizden Onurlarımız kırılmış bir şekilde emekli edilmenize neden oldu.” şeklinde konuştu.

Geçmişe yönelik hak kayıpları iade edilsin

Yaşadıkları mağduriyeti dile getiren Orhan Fikri KAYA “Biz yıllarca onurumuzla meslek olarak seçtiğimiz uzman çavuşluk mesleğinden onurlu bir şekilde uzman çavuş emeklisi olarak emekli edilmek istiyoruz. Çünkü uzman çavuşluk mesleğine 20-25 yıl hayatlarımızı riske atarak terörle mücadele birliklerinde vatanımızı uzman çavuş olarak savunduk. Fakat emekli edilirken emekli uzman çavuş özlük haklarımız tamamen silinerek en vasıfsız sivil memur statüsünde emekli edilerek çok ciddi hak kayıplarına uğratıldı. Bu bize yapılan çok büyük bir haksızlıktır. Yetkililerin bize yapılan bu haksızlık karşısında artık duyarlı davranmalarını ve anlımızın akı ile yıllarca görev yaptığımız uzman çavuşluk mesleğinden uzman çavuş olarak emekli dememiz için gerekli işlemlerin yapılmasını onlardan istiyoruz. 6000 sayılı kanun mağduru Uzman çavuşların sorunlarının giderilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili sayın Mehmet Ali Çelebi’nin ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı sayın İzzet Ulvi Yönterin verdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2 kanun teklifi var. Ayrıca Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar’ında 20 Mayıs 2019 tarihide uzman çavuş dernekleri ile yaptığı toplantıda ” 6000 SAYILI KANUN MAĞDURU UZMAN ÇAVUŞ SORUNLARI ile alakalı çalışmaların yapıldığını sorunun en kısa sürede çözüleceğini söylemesine rağmen aradan geçen bu kadar zaman içinde bu mağduriyet sorunu hala giderilememiştir. Bugün Türkiye genelinde sayıları 3 bini bulan 6000 sayılı kanun mağdurları uzman çavuş Milli Savunma Bakanlığının yaptığı çalışma doğrultusunda Türkiye Büyük Millet meclisinden çıkarılacak bir kanun ile emekli uzman çavuş özlük haklarının ve geçmişe yönelik hak kayıplarının kendilerine bir an önce iade edilmesini bekliyor.” ifadelerini kullandı.

Konu hakkında görüşlerini gazetemiz ile paylaşan 6000 bin sayılı kanun mağduru Uzman Çavuşların açıklamaları ise şu şekilde:

Emekli Uzman Çavuş Cevdet Çağlar

Bizler Türk Silahlı Kuvvetleri’nde en az 20-25 yıl Uzman Çavuş olarak görev yaptık. 25 yılın sonunda emekli edilirken maalesef Uzman Çavuş olarak emsallerimiz gibi emekli edilmedik sivil memur olarak emekli edildik. Yasal düzenlemelerin yapılarak bizlerde emsallerimiz gibi Uzman Çavuş emeklisi olmak istiyoruz. Astsubaylar ve Subaylar nasıl ki rütbelerinden emekli oluyorlarsa bizlerde mesleklerini sonuna kadar alnının akıyla getirmiş Uzman Çavuşlar olarak Uzman Çavuş olarak emekli olmak istiyoruz. Devlet yetkilileri ve bakanımıza sesleniyoruz. Mağduriyet biran önce giderilsin.

Emekli Uzman Çavuş Hüseyin Yapar

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 25 yıl Uzman Çavuş olarak görev yaptım. 6000 bin sayılı kanundaki belirsizlikten dolayı en vasıfsız sivil memur statüsünde emekli edilerek hak kaybında uğratıldım. Bu hak kaybımın giderilerek özlük haklarımın tekrar iade edilmesini istiyorum.

Emekli Uzman Çavuş Gafur Otrak

6000 sayılı kanun Uzman Çavuş mağduruyum. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 27 yıl boyunca görev yaptım ve emekli oldum. Bu görev süresince verdiğimiz bütün emekler yok sayılarak bizi sivil memur emeklisi olarak emekli yaptılar. Sivil memur emekliliği mağduriyeti giderilmesi için özellikle Milli Savunma Bakanlığı ve hükümet yetkililerinin buna çare bulmasını ve bizim ailelerimizin, çocuklarımızın mağduriyetinin giderilmesini devlet büyüklerimizden bekliyoruz.

Emekli Uzman Çavuş Sadık Aydoğdu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Uzman Çavuş olarak 25 yıl boyunca hizmet verdim. 25 yıllık görevim süresince şehit ve gaziler verdik. Verilen bunca hizmetin sonucunda ise sivil memur olarak emekli edildik. Oysa biz ülkemize sivil memur olarak değil yıllarca Uzman Çavuş olarak hizmet verdik. Mağduriyetimizin giderilmesini, emekli Uzman Çavuş ve özlük haklarımızın geri verilmesini yetkililerden istiyoruz.