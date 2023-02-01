Uzm. Dr. Ütkü: Obez çocuklarda hipertansiyon ciddi seviyede yükseldi

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Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Hatice Sınav Ütkü, çocuklarda obezite görülme sıklığının giderek arttığını belirterek, “Obez olan çocuklarda, normal kilolu olan çocuklara göre hipertansiyon sıklığının ciddi seviyede yükseldiğini gördük. 40’lı, 50’li yaşlardaki kalp krizlerinin, kalp damar tıkanıklıklarının temelinin aslında çocukluk yaşlarındaki kontrolsüz beslenme, aşırı yağlı beslenme ve abur cubur tüketiminin yüksekliğine bağlı olduğu görülüyor. Buna dikkat edilmesi gerekir” dedi.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Hatice Sınav Ütkü, son dönemlerde çocuklarda obeziteye bağlı hipertansiyon görülme sıklığının arttığını belirterek, çocukların beslenme alışkanlarına yönelik tavsiyelerde bulundu. Çocukların ideal kiloda olmasının vücuda birçok faydası olduğuna değinen Ütkü, “Obezite özellikle dünya çapında da ülkemizde de ciddi oranda artış göstermekte. Bunu maalesef çocukların sağlıksız beslenmesi, abur cubura aşırı yönlenmesi, ailelerin çocuğun iştahsızlığına yönelik aç kalacak korkusuyla abur cubur yemesine izin vermesi obezitenin artmasının önemli etkileri arasında. Bizim ülkemizde de son yıllarda obez çocukları çok fazla görüyoruz. En önemlisi çoğu aile bunun farkında bile olmuyor. Maalesef ülkemizde ‘Çocuk kiloluysa sağlıklıdır’ algısı var maalesef bu, böyle değil. Bizim istediğimiz tamam çocuklar çok zayıf olmasın bunu istemiyoruz ama obez olmalarını da kesinlikle istemiyoruz” dedi.

‘AŞIRI KARBONHİDRAT TÜKETİMİNDEN UZAK DURMAK GEREK’

Çocuk yaşta düzenli beslenme alışkanlığı kazanılmasının önemini vurgulayan Ütkü, “Çocukların mutlaka haftalık belli oranda et yemesi, sebze yemekleri tüketmesi, çiğ sebze tüketmesi, abur cuburdan uzak durması, belli oranda su tüketmesi, gazlı içeceklerden uzak durması özellikle istediğimiz şeyler arasında. Aşırı karbonhidrat tüketiminden uzak durulması gerekiyor. Sıfır karbonhidrat tüketimi değil tabii ki bu. Mutlaka diyetisyenlerin ya da bu konudaki profesyonellerin desteğiyle yapılmasını istiyoruz beslenmelerin” diye konuştu.

‘HİPERTANSİYON’ TEHLİKESİ

Erişkinlerde sıklıkla görülen hipertansiyonun beslenme bozukluğu olan çocuklarda da görüldüğünü anlatan Ütkü, “Geçtiğimiz yıllarda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde bir çalışma yaptık ve gördük ki çocuklarda başka sebeplerle hastaneye başvurmuş olsa bile obezitesi fark edilip tetkik edildiğinde çocukların hipertansif oldukları gözlendi. Bu açıdan da takibe alındı bu hastalarımız bunlar üzerinde de çalışma yaptık ve obez olan çocuklarda, normal kilolu olan çocuklara göre hipertansiyon sıklığının ciddi seviyede yükseldiğini gördük. Erişkin yaşlardaki 40’lı 50’li yaşlardaki kalp krizlerinin, kalp damar tıkanıklıklarının temelinin aslında çocukluk yaşlarındaki kontrolsüz beslenme, aşırı yağlı beslenme ve abur cubur tüketiminin yüksekliğine bağlı olduğu görülüyor. Damar tıkanıklığının bir anda olmuyor, birikimle oluyor. Bunu birçok uzmanımız da söyler. O yüzden çocukluk döneminden itibaren sağlıklı beslenme bizim için çok önemli” dedi.

Obezitenin geçmiş yıllara oranla ciddi artış gösterdiğini ve önünün alınabilmesi için sağlıklı beslenmek gerektiğini anlatan Ütkü, “Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre çocukluk çağı obezite prevalansının 1970’lerdeki oranına göre son yıllarda 10 kat arttığı gözlemleniyor. Bunun bu şekilde devam etmemesi için çocukların sağlıklı beslenmeyi öğrenmesi ve abur cubur tüketiminden uzak durması gerekmektedir. Bu konuda ailelerimizi mutlaka uyarıyoruz. Özellikle sömestr tatilinde olduğumuz bu dönemde çocuklarımızı sağlıklı beslenme konusunda bir düzene sokmalarına yardımcı olmalarını istiyoruz” diye konuştu.

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