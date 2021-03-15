Uzlaştırmayla 933 binden fazla dosya sonuçlandırıldı

Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; 2017’den itibaren yaygın şekilde uygulamaya konan uzlaştırma yöntemi ile mağdur, müşteki ve şüphelilerin memnuniyeti üst düzeye çıktı. Toplumsal barışa katkı sağlayan uzlaştırma sayesinde adalet, klasik yargılamaya göre daha az masrafla, daha kısa sürede tecelli ediyor. Uzlaştırmalarda mağdurların uğramış olduğu zararların karşılanmasının yanı sıra, müşteki ve şüpheliler Sevgi Evleri, Mehmetçik Vakfı gibi kurumlara bağış yapıyor, ‘okul boyama’, ‘özür dileme’, ‘fidan dikme’, ‘kitap ve giysi yardımı’ gibi konularda uzlaşarak, aralarındaki husumeti barışla sonuçlandırıyor.
‘LÜTFEN ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAYIN’ BROŞÜRÜ DAĞITTI
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alkollü araç kullandığı için ‘Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma’ suçundan başlatılan soruşturmada görevlendirilen uzlaştırmacı, müşteki ve şüpheli ile görüşerek tarafları uzlaştırdı. Müştekinin talebi üzerine, şüpheli ‘Lütfen Alkollü Araç Kullanmayın. Trafik Hayattır’ yazılı 100 broşür dağıtarak, yargılanmaktan kurtuldu.
UZAKTAN EĞİTİM GÖREN ÇOCUKLAR İÇİN TABLET BAĞIŞI UZLAŞTIRDI
İzmir’de A.G. isimli bir kadın, kendisini tehdit eden ve hakarette bulunan şüpheli G.D. hakkındaki şikayetini, Selçuk Belediyesi’nin ‘Uzaktan Eğitime Erişim İmkanı Kısıtlı Olan Çocuklar İçin Tablet Bağışı Kampanyası’na 1 adet tablet bağışlaması karşılığında geri alacağını belirtti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca görevlendirilen uzlaştırmacının görüştüğü şüpheli, talebi kabul etti. Taraflar, uzaktan eğitim gören bir çocuğa tablet alınması karşılığında uzlaştı.
BARINAKTAKİ HAYVANLAR İÇİN MAMA, KİMSESİZ ÇOCUKLAR İÇİN BAĞIŞ
Denizli’de ‘hakaret’ suçundan yürütülen soruşturmada, müşteki ile şüpheli mahkemede yargılanmak yerine uzlaşmayı tercih etti. Taraflar, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne 250 TL’lik mama alma ve Denizli Yetim, Aciz ve Muhtaçları Koruma Vakfı’na da 250 TL bağış yapma karşılığında uzlaştı. Uzlaşma sonucunda, müştekinin talebi olan bağışları yapan şüpheli, mahkemede ‘hakaret’ suçundan yargılanmaktan kurtulmuş oldu.
Bakanlık, bu sayede tarafların mahkemeye gitmeden el sıkışarak anlaştığını, mağdurların haklarını koruyan, suç faillerini de topluma kazandıran sistemin toplumsal barışa da katkı sağladığı bilgisini paylaştı.
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