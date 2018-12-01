Yargı Reformu Stratejisi Toplantısına katılan Bağımsız Arabulucular Derneği (BADER) Başkanı, Arabulucu Avukat Dursun Yassıkaya’ya toplantıda ortaya koydukları görüşleri ile ilgili olarak sorular yönelttim.



Soru: Hangi çalışma

grubunda yer aldınız?

Yassıkaya: BADER olarak Alternatif Uyuşmazlıklar Çözüm Yolları Stratejisinin tartışıldığı 4. Grupta çalışmaya katıldık.

“Alternatif çözüm yöntemi” olarak tanımlanıyor arabuluculuk faaliyetleri doğru mu?

Yassıkaya: Yargının daha kısa sürede daha iyi sonuç elde etmesi adına kullanılan dilin önemine toplantıda vurgu yapıldı. Kullanılan Hak-Hakkaniyet kavramlarının doğal bir inanç ile tanrısal buyruk gibi değerlendirildiği, bu algının kırılması gerektiği, “Hukuka Uygunluk” kavramının kullanılmasının, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi cümlesinin yargıyı ortadan kaldırdığı algısı yarattığı bunun “Dostane Çözüm Yolları” şeklinde bir kavramla tanımlanmasının doğru olacağı ortaya konuldu.

Yapılanmanın kurumsallaşması için önerileriniz oldu mu?

Yassıkaya: “Maddeler halinde şöyle özetleyebilirim:

1.Hukukumuzda kurumsallaşan Uzlaştırma ve Arabuluculuk kurumlarının, köken itibariyle aynı mantıkla kurgulandığı için uygulamalarında yeknesaklık kazandırılması gerektiği,

2.İki hukuki kurumun Adliyelerden çıkartılarak A.Ş. olarak kurulması için yasal düzenleme gerektiren, Uzlaştırma – Arabuluculuk Merkezlerin akredite edilerek belli bir standarda kavuşturulması ile daha iyi bir sonuç alınabileceği,

3.Uzlaştırma ve Arabuluculuk ücretlerinde ki vergi uygulamalarının doğurduğu çifte standardın yeknesak uygulama haline getirilmesini, merkezlerin üzerinde ki çift verginin uygulaması sonucunu doğuran mevcut uygulamanın, yeniden düzenlenmesi gerektiği,

4.Merkezlerin Uzlaşma da yapabilecek şekilde düzenlenerek standarda kavuşturulası gerektiği, Arabuluculuk Merkezlerinin, Bilgi Teknolojileri ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumları ile işbirliği sağlanması yapılarak, akredite edilmesi gerektiği bu amaçla da gizliliğin korunabileceğini,

5- Arabulucuya öncelikli olarak gizlilik konusunda, hukuki teminat getirilmesini, teknolojik gelişmelere uyumlu, Türkçe yapay zeka ve hologram uygulamalarının bu kurumların uygulamasına işlerlik kazandıracağı, bu amaçla alt yapı çalışmalarının gerektiği, kurumların işlerliği ve tanıtımı için basın-medya desteğinin önemine olan inancımızı ortaya koyduk.”