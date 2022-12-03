Üzerlerinde 1 kilo 194 gram metamfetamin ile yakalandılar

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Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te polis ekipleri, yol kontrolleri sırasında durdurdukları yolcu otobüsünde, üzerlerinde 1 kilo 194 gram metamfetamin ele geçirdikleri 2 kişiyi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Tatvan ilçesi girişindeki arama kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Durumundan şüphelenilen 2 yolcunun çanta ve üst aramalarında, 191 kapsül içine yerleştirilmiş 1 kilo 194 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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