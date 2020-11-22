Üzerine televizyon devrilen 4 yaşındaki İbrahim, kurtarılamadı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) – ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde, evde oyun oynarken üzerine televizyon devrilen İbrahim Halil Güneş (4), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Ortatepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evde oyun oynayan İbrahim Halil Güneş’in üzerine televizyon devrildi. Çocuğun televizyonun altında kaldığını gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlileri, İbrahim Halil’i ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bozova Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil servisteki ilk müdahale sonrası Şanlıurfa’daki hastaneye sevk edilen küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İbrahim Halil Güneş’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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