Üzerine reklam tabelası düşen işçi ağır yaralandı

Yasin DALKILIÇ-Özer KAYA/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Akkışla ve Bünyan ilçelerinde yetişen 'gilaburu meyvesi' iki ilçede rekabete neden oldu. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, gilaburunun coğrafi...