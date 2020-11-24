Üzerine çaydanlık devrilen Eda, yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) – BURSA’nın İnegöl ilçesinde üzerine içi sıcak su dolu çaydanlık devrilen Eda K. (11), yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İnegöl’e bağlı Süleymaniye Mahallesi Ademiye Sokak’ta meydana geldi. Ocaktaki içi sıcak su dolu çaydanlığı eline alan Eda K., bir an dengesini kaybedince çaydanlık üzerine devrildi. Sıcak su ile yaralanan Eda’nın çığlıklarını duyan babası, özel otomobiliyle kızını İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedaviye alınan Eda’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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