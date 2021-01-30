Üzerine 2,5 tonluk demir ızgara devrilen kaynak ustası öldü/ Fotoğraflar

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, maske kullanımının karbondioksit solunumuna neden olduğu yönündeki iddialarla ilgili, "Maske insanlarda bir miktar soluk almakta zorluklara neden olabiliyor. Ama bu hiçbir zaman karbondioksit birikmesine ve oksijenin ciddi şekilde düşmesine neden olacak bir etki yaratmıyor” dedi.