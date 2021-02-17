Üzerinde kar biriken ahır çöktü

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, çelik konstrüksiyondan yapılan ahırda branda kaplamasının üzerinde biriken kar nedeniyle çökme meydana geldi. Hasar oluşan ahırdaki hayvanlar başka bir bölüme alındı.

Körfez ilçesi Naipköy Mahallesi’nde içinde 161 büyükbaş hayvanın bulunduğu çelik konstrüksiyondan yapılan ahırın branda kaplamasının üzerinde biriken kar nedeniyle çökme oldu. Buradaki hayvanlar, başka bir alana alındı.

Körfez İlçe Tarım Müdürü Semra Koşumcu ve görevliler ahırın hasar görmesi üzerine incelemede bulunarak tutanak tuttu. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve belediye yetkilileri de alanda inceleme yapıp mağduriyetin giderilmesi için çalışma yapacaklarını söyledi.

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