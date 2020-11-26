Üzerinde güneş batmayan Krallık

Burada zaman zaman İstanbul’daki kültür olaylarını aktarıyorum belki de Ankara’ya uğramadıkları için ulaşamıyorsunuz. Bugün Ankara’dan da ulaşabileceğiniz, daha doğrusu internet ortamında ulaşabileceğiniz nefis bir nostaljik diziden bahsedeceğim. Netflix’te gösterimde ki The Crown /Krallık dizisi. Eve hapsedilmiş 65 artılar için bulunmaz nimet.

Baş veri bizim yıllarımızdan gelerek resmi tarihin dışında yaşananlara şahitlik ediyorsunuz. Bildiğini sandığınız gördüğünüzü sandığınız olayların iç yüzlerine sondaj yapıyor dizi. Kendi yaşamıma izdüşümü atmış şeyler gördüm. İkisini hemen paylaşayım. 1987 Emlak Kredi Bankası ile Anadolu Bankası birleştirilerek Emlak Bankası kurulmuştu. Türkiye’nin önünü açan ilklerin adamı Turgut Özal devrimlerinden bir tanesi de bu bankaydı. Turgut bey ülkenin önünü mevcut bürokrasinin tıkadığına inandığından toplu konut seferberliğini başlatmak için kurmuştu bu yeni bankayı. Bütün mevcut klasik kalıpları atıp bu bankanın başına özel sektörden gelen uygulamada deneyimli kadrolara getirdi. Mevcut devlet personel yasasını sollayarak, “biraderler kararnamesi” ile hiç devlet tecrübesi olmayan, kendi deyimiyle söylüyorum “yumurta topuk, siyah kolluklu devlet memuru saltanatını sonlandıran”, liyakatı iş deneyiminden gelen kişileri bankanın kilit noktalarına getirdi. Genel müdür Amerika’dan devşirme bir prens olan Bülent Şemiler olurken, işi yapacak noktaya getirilenlerden icraatçılardan biri olma şansına da ben ulaştım.

Bu atılım sayesinde Emlak Kredi Bankası geçmiş 60 yılında 16.000 konut bitirmişken, EMLAK BANKASI 3.5 yılda 180.000 konut projelendirdi, inşaatını yaptırdı. Her keseye uygun morgage/ ipotek karşılığı kredili konut satışı ile ihtiyaç sahiplerine teslim etti… toplu konutun altın çağını yaşatan bu projenin ilk adımı olan, bugün hala başarıyla kullanılan logo çalışmasında, Krallık dizisinde karşıma çıkan Antony Armstrong-Jones önemli rol oynadı. Prenses Margaret’le unvan kapma hesapları ile evlenmiş olan (1960-1978) döneminin en renkli siması, aykırı fotoğraf ve tasarım sanatçısı Snowdon kontu Antony tarafımızdan Emlak Bankasının kurumsal kimliğini (ki bu kavramda ilk defa bizde kullanıldı) oluşturmakla görevlendirilen Landor firmasına çalışıyordu.

Kont Anthony İstanbul’a geldi, dizide gördüğümüz gibi, bize o zaman çok garip gelen şekilde, normal günlerimizi yaşadı, inşaatları dolaştı fotoğraflar çekti. Şimdi daha iyi anlıyorum ki projeyi hazmetti. Sonunda Landor firması, yine bize o zamanlar garip gelen mükemmel bir sunumla; Yeşil doğayı kırmızı çatı altında toplayıp mavi güvencesiyle sarmalayan, konut kavramını soyut bakışla veren ikon logoyu önümüze koydu. 33 yıldır bugün Emlak Konut’un logosu olan bu ikon toplu konutun vazgeçilmez sembolü. Mükemmel sonucundan tasarım aşamasının ilk basamaklarına kadar bu çalışma Britanya krallığı üzerinde güneşin neden batmadığını çok iyi anlatır bize.



Dizide beni daha önceki yıllara götüren başka bir şey daha var. 70’li yılların ortaları… Behruz Çinici Mimarlık Bürosu’nun şefiyim ve Behruz ağabey (Çinici), Doğan Tekeli ile birlikte, iş seyahati nedeni ile gittiğimiz Tahran’da çok şık bir Fransız restoranındayız. Behruz ağabey masa altından dürterek ileride yemek yemekte olan bir grupta ki kadını göstererek “bu nasıl bir şey?” işareti yaptı.. Çevresindekileri aurası ile büyülemiş kadını gördükten sonra, nutkum tutulmuş bir halde…”Abi o Geraldine Chaplin gibi bir şey” dedim. İşte o ünlü Charlie Chaplin’in kızı Geraldine Chaplin dizide kral VIII.Edward’ın uğruna tahtını terk ettiği Simone De Beauvoir tarzı avan garde entellektüel Lady Simpson’un olgunluğunu oynuyor ki ne oynamak… Hayli yaş almış estetiksiz estetiği görülmeye değer…