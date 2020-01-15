ABD’li astronot Christina Koch uzay istasyonunda kurabiye pişirdi. Uzay kurabiyesi uzayda pişirilen ilk yiyecek olarak kayıtlara geçti.

Astronot Koch, Kasım ayında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilen Zero G fırın ile kurabiye hamuru kullanarak ‘uzay kurabiyesini’ pişirdi. Ayrıca, yerçekimi olmayan ortamda yiyecek pişirmek için tasarlanan Zero G fırını başarıyla test edilmiş oldu. Astronotlar toplamda 5 kurabiye pişirirken Astronot Koch, “Bu yıl Noel Baba için uzay kurabiyesi ve süt hazırladık” ifadesiyle uzay kurabiyesinin resmini sosyal medyadan yayınladı. Kalan kurabiye hamuru ve fırın 7 Ocak’ta dünyaya geri gönderildi.