İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanı Mehmet Eronat, evden verimli çalışmanın ve ekibi uzaktan etkin yönetmenin 7 altın kuralını sıraladı. Eronat, “Farkındalık yaratın, özdisiplini sağlayın, iletişimi çeşitlendirin ve sıklaştırın, motivasyonu yüksek tutun ve takdir etmeyi unutmayın, planlama yapın” dedi.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılarak binlerce kişinin ölmesine neden olan koronavirüsü Türkiye’yi etkilemeye devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında şirketler evden çalışma uygulamasına geçti. Böylece binlerce kişi ilerini evden yönetiyor. Mazars İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı Ortağı Mehmet Eronat, evden verimli çalışmanın, bir ekibi uzaktan ve etkin yönetmenin 7 altın kuralı açıkladı.