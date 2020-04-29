Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır.

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