Uyuyor Ama Dinlenemiyorsanız Dikkat !

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, uykunun süresinin ve kalitesinin çok önemli olduğunu ifade ederek “Uyku duygusal etkinliklerin sınırlandığı, tepki gücünün zayıfladığı, hareketimizi sağlayan kasların nerdeyse tamamının dinlenme durumuna geçtiği ancak uyandırılabilirdik durumunun her şeye rağmen devam ettiği bir bilinç durumudur. Yaşamımızın ortalama üçte biri uykuyla geçmektedir. Uyumak esasen bedenen ve ruhen bir arınma dönemidir. Yani bu dönemin moda sözü olarak gerçek bir detokstur. Ayrıca bu arınma dönemi aynı zamanda hem yenilenme hem de yeni bir güne dayanıklı bir şekilde hazırlanmayı da barındırır. Çocuklarda büyüme hormonunun salgılandığın dönem de gene uykudur” dedi.



Uykuyu bozan bir çok sebep olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney en önemli sorunun ise ruhsal sıkıntılar olduğunu belirterek “Uyku kalitesini bozan birçok unsur vardır. Bunlar mekanik olabilir. Yine bazı hastalıklar uyku kalitesini bozabilirler. Kalp yetmezliği, uyku apnesi, solunum yolu hastalıkları gibi hastalıklar buna neden olabilirler. Bunlar dışında bebek ve çocuklarda uyku süresi yetişkinlere göre daha uzundur. Yaşla birlikte uyku süresi azalmaktadır. Orta yaş ve üstünde 5-6 saatlere kadar düşmesi olağandır. Uykuyu bozan etkenlerin başında ise en önemlisi ruhsal nedenlerdir. Psikolojik rahatsızlıklar uykunun hem kalitesini hem de süresini olumsuz etkiler. Uyku süresinin artması ya da azalması, uykuya dalmakta zorluk, sık uyanma ve bir daha uykuya dalamama, erken uyanma, uykudan yattığından daha yorgun kalkma, uzun uykuya rağmen dinlenememe bize daha çok psikolojik sıkıntıları işaret eder” şeklinde konuştu.



Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney uyku kalitesini artırmak için özen gösterilmesi gereken şeyleri ise şöyle sıraladı:

“1. Uykunuz gelmeden yatağa girmeyin.