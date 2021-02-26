Uyuşturucuyu kaşar peynirine enjekte etmişler

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da polisin 16 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, çeşitli türlerde ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bir miktar uyuşturucu kaşar peynirine enjekte ettiği belirlendi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, kentte tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. 16 ekip ve 61 personelin görev aldığı operasyon kapsamındaki aramalarda; 142 Lyrıca hap, 275 gram Bonzai, 123 Ecstasy hap, 850 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve toplam 39 mermi, 174 gramlık kaşar peynir içerisine enjekte edilmiş uyuşturucu madde, 34 gram Hint kenevir tohumu, 250 gram sentetik kannabinoid, 1,30 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor.

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