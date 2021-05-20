Uyuşturucudan hükümlü kadın Aydın’da yakalandı

Sincan 100.Yıl İlkokulu Okul Öncesi Öğretmeni N.Sinem ÖZEN’in aktif olarak yürüttüğü “Su Muhafızaları adlı eTwinning projesi başarı ile devam ediyor. 2 si yurtdışından (Yunanistan ve Romanya), toplam 12 öğretmenin oluşturduğu ve birlikte yürüttüğü bu projenin amacı ise su tüketimindeki aşırı ve gereksiz kullanıma dikkat çekerek bu konuda toplumun minik bireylerinin bilincini artırmak.