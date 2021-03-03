Uyuşturucu tacirleri polisten kaçarken kaza yaptı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde içinde 3 şüphelinin olduğu otomobil, polisin ‘dur’ ihtarına rağmen kaçtı. Yaşanan kovalamaca sırasında demir korkuluklara çarparak duran otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı, 41 gram metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüphelilerin aracını takibe aldı. Bursa çevre yolunda durdurulmak istenilen otomobil, polisin ‘dur’ ihtarına rağmen yoluna devam etti. Polisle yaşanan kovalamaca sırasında otomobil, demir korkuluklara çarparak durdu. Araçtaki uyuşturucu maddeleri çevreye atmaya çalışan şüpheliler Serkan A., Alihan A. ve Özgür A., kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 3 şeffaf poşet içerisinde 41 gram metamfetamin ele geçirildi.

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