Uyuşturucu taciri, yolcu otobüsünde yakalandı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da jandarma tarafından durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen D.D., 2 kilo 679 gram bonzai ile yakalanarak, gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D.D. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan teknik takip sonunda D.D.’nin İstanbul’a gitmek için yolcu otobüsüne bindiği saptandı. Otobüs Kahramankazan ilçesindeki Akıncı Gişeleri’nde durduruldu.

Yolcular arasındaki D.D.’nin çantasında 2 kilo 679 gram bonzai ele geçirildi. D.D., gözaltına alındı.

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