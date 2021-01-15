Uyuşturucu satıcılarına baskın kamerada: 34 kişi gözaltında

Ali ÇAĞLAR TINBEK / İSTANBUL (DHA) – İSTANBUL’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 11 kilo 508 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar da polis kamerasına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 13 Ocak’ta “Torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik kapsamlı baskınlar düzenledi. Baskın sonucu 5 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli A.S.’nin 2 yıl 1 ay, şüpheli M.Y.’nin 1 yıl 8 ay, şüpheli Ö.Ş.’nin 2 yıl 1 ay ve şüpheli S.B.’nin 2 yıl 7 ay 7 gün “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti” suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Baskında 10 kilo 800 gram afyon sakızı ve 45 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca aynı tarihte Pendik, Çekmeköy ve Sultanbeyli’de 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 563 gram esrar, 54 gram metamfetamin, 33 gram sentetik kannabinoid, 12 gram eroin, 1 gram kokain, 65 adet ecstasy, 3 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 31 bin 70 lira ve 902 Dolar ele geçirildi. Böylece 13 Ocak’ta düzenlenen operasyonlarda toplamda 11 kilo 508 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 34 kişi de gözaltına alındı.

(Fotoğraf)