Uyuşturucu satıcıları, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM’da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Kasım sabahı sokak satıcılarına yönelik Erzurum, Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği 100’ün üzerinde polis, önceden belirlenen toplam 14 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Özel Harekat timleri açılmayan kapıları koçbaşları ile kırarak içeri girdi. Baskınlarda, uyuşturucu satıcıları yakalandı. Narkotik köpeği ‘Dük’ ile bazı ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 1 kilo uyuşturucu madde ve ikisi kurusıkı, 3 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün saat 08.30 sıralarında geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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