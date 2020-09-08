Uyuşturucu ile mücadelenin adresi Atakan Spor Merkezi

Koronavirüs salgını sosyal hayatı etkilediği gibi spor camiasını da etkiledi. Özellikle bir çok spor etkinliği bu sebeple geçici olarak durduruldu. Uluslararası faaliyetler başka bir tarihe ertelendi.

Özgür ALTIN/ANKARA



Yeni normalle birlikte kısıtlıda olsa spor yapılmasına izin verildi. Ancak bazı vatandaşlar hala sosyal mesafe kuralını endişe ederek spor yapmaya ara vermiş durumda. Ancak milli sporcu olmak isteyenler ve Türk Bayrağımızı etkinliklerde dalgalandırmak isteyenler çalışmalarını zorda olsa sürdürüyor.Çankaya’da Atakan Çakmak gençlere ve spor severlere destek olmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde zor günler geçirdiklerini ifade eden Çakmak; “Hiç olmazsa bu dönemde kulüplere azda olsa birkaç ay kira yardımı yapmalarını bekledik Spor kulüpleri olarak bakanlığımızdan ama maalesef destek göremedik.” dedi.



‘7 DEFA TÜRKİYE KİCK BOKS ŞAMPİYONU OLDUM’

Spor hayatına genç yaşta başladığını belirten Çakmak milli sporcu olmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Çakmak: “1989 yılında Selahattin Bıyıklı hocamla bu spora başladım. Sivas, Sarkışlalıyım 1975 doğumluyum adım Atakan Çakmak 7 defa Türkiye Kick Boks şampiyonu oldum kendi kilomda. Avrupa ikinciliğim var. Şuanda da milli takım antronörlüğü yapmaktayım. Milli takım antronörü olarakta ülkemizi temsil ettik.” dedi.

Çocukluk ve gençlik döneminde izlediği filmlerden çok etkilendiğini aktaran Çakmak sözlerine şöyle devam etti; ” Kick Boks’a filmlerden heveslenerek başladım 1985’lerde falan. O zamanlar kendi kendimize uğraşıyorduk sonra 1989’da gidip salona kaydolduk. O yıllarda eğitim çok yoktu. Sadece Selahattin Bıyıklı hocam vardı. Zaten kurucularından Türkiye’ye Kick Boks’u ilk getirenlerden. Bende onun ilk öğrencilerindenim. Kurulan ilk takımındanım ben yani ilk takım. “



‘2004 YILINDA KADAR FEDERASYONUMUZ YOKTU’

Gençlik yıllarında başlayan sporda ilk uluslararası karşılaşmada yaşadıklarını anlatan Çakmak o yıllarda federasyonun daha kurulmadığını ifade etti. Çakmak: “Antalya’da yapmıştık ilk uluslararası organizasyonu, yurt dışından birçok sporcu geldi. O zamanlar resmi federasyonu yoktu tabi. 1997’de boksa bağlandı daha sonra 2004’de de resmi federasyonu kuruldu Kick Boks’umuzun.” dedi.

Federasyon kurulduktan sonra çok önemli çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade eden Çakmak sözlerine şöyle devam etti; ” Kendi kulübümüzden çıkan milli sporcularda var. Milli takıma zaten başarılı takımların antrenörleri çağrılır. Ülkemizi temsil için 30 tane sporcu gidiyorsa, 15 tanede antrenör gidiyor her zaman. Sende 4 seferde milli takım yurt dışına gidip geliyor. Her seferinde değişik antrenörlere eğitim veriliyor. O konuda da Kick Boks Federasyonu Başkanımız çok adaletlidir. Herkese görev verir yani bütün antrenörlere fırsat verir. Yurt dışında ki müsabakaları gitsinler görsünler eğitimler alsınlar diye. Bu da gelişim açısından çok faydalı.”



PANDEMİ SÜRECİ

Pandemi sürecinde zor günler geçirdiklerini ifade eden Çakmak kira desteği gibi desteklerin salonlara da uygulanmasını istedi. Çakmak: “Geçtiğimiz pandemi dönemi çok sıkıntılar yaşadık Spor kulüpleri olarak.Hiç olmazsa bu dönemde kulüplere azda olsa birkaç ay kira yardımı yapmalarını bekledik Spor kulüpleri olarak bakanligimizdan ama maalesef destek göremedik. Pandemi süreci sporu da etkiledi. Bütün kulüpleri etkiledi sadece bizi değil. Çocuklar gelmeye korkuyor antremana, bizim sporumuz bire bir dövüş olduğu için mecburen temas oluyor. Bundan dolayı çoğu velide bir kaygı oluştu. Çocuğunu göndermek istemedi. Büyüklerde kalabalık ortamda çalışmak istemiyorlar bu nedenle biraz zorlu bir süreç oldu. Bütün spor camiasını etkiledi. ” dedi.



ÇEVREDEKİ GENÇLERİN ABİSİ

Spor salonlarının bir ticari alan olmadığını ve herkese açık olduğunu belirten Çakmak çevredeki uyuşturucu batağına saplanmış gençleri de sporla yeniden hayata döndürmekte. Çakmak: ” Geldiniz gördünüz mesela bizim salonumuz hep böyle, herkesin evi burası geldiği zaman spor salonu, ticari bir alan değil burası. Başka salonlara gitmişsinizdir lüks, her şey son teknoloji, kart basıyorsun giriyorsun falan. Burada öyle bir şey yok burası bir ev gibi, sporcuların ve gençlerin yuvası gibi. ” dedi.

Parklarda uyuşturucu kullanan gençleri uyararak spora yönlendiren Çakmak gençleri sporla yeniden hayata bağlıyor. Çakmak: “Bu çevrede çocuklar dışarı atılır veya aile ile tartışır direk buraya gelir. Atakan Spor sığınma yeri hemen veli arar ‘benim çocuk orada mı diye’ evet burada deriz içi rahatlar. Kendi evleri gibi bir ortam yani. Birde ben parklarda görüyorum orada uyuşturucu madde kullanıyorlar. Uyarıyorum kendilerini gelin daha yararlı olun hayata, topluma, millete, gelin spor yapın diyorum. Orada ne işiniz var gelin burada zaman geçirin diyorum. Spora teşvik ediyorum. Burada bir sürü çocuğumuzu da kurtardım yani. Yetim çocuklar oluyor, sahip çıkan olmadığı için çocukta sağda solda mecburen o ortamlara karışıyor. Elimden geldiği kadar kurtarmaya çalışıyorum. Ücretsiz eğitim veriyorum. Gelin topluma faydalı olun para falan istemiyorum diyorum. İşte çalışın milli takımlara çıkın ülkenizi temsil edin falan bu da etkili oluyor tabi. Teşvik etmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Her hangi bir yerden de destek falan almıyorum. ” dedi.



Bu çocukların kazanılması için muhakkak desteğe ihtiyaçlarının olduğunu belirten Çakmak Sözlerine şöyle devam etti; ” Bu çevre hep asgari ücretle geçinen aileler. Bunların çocukları spor yapıyor ve milli takıma çağrılıyor. Gurur duyuyoruz ama bazı ücretleri ödeyemiyor çocuklar ben bazen kendi cebimden katılım ücretleri, ulaşım vesaire karşılıyorum. Bu konuda da federasyonumuzdan ve devletimizden destek bekliyoruz. Bu çocuklara destek olurlarsa Altın madalyalar hızla akar ülkemize. Bazı çocuklarımız çok yetenekli ama parasızlıktan katılamıyor, bu konuda devletten, belediyelerimizden destek bekliyoruz. “



LİSANS ÜCRETLERİ VE GİDERLER ÖĞRENCİLERİ ZORLUYOR

Spora yönelen çocukların ise bazı zamanlar para bulamadıkları için karşılaşmalara çıkamadığını belirten Çakmak yeri geldiğinde kendisinin destek olduğunu belirtti. Çakmak: ” Lisans ücretli oldu. Çocuk siyah kuşaktan önce dövüşemiyor mecburen kuşağa kadar kuşak parası ödüyor. 3 Ayda bir kuşak parası veriyor, her ay aidat ödüyor, sonra maç olacak maça gitmek için para verecek yani mümkün değil şuan daha da zor bir durum oluştu. Bir antrenör yurt dışına gidiyor geliyor verilen destekler yetmiyor. Salonunu kapat yurt dışına git sporcuyu eğit aşağı yukarı 1 ay salon kapalı oluyor, antronörler içinde zor oluyor bu durum. Parası olmayan çocuk yetenekli ama parası olmadığı için gidemiyor. Yetenekli çocuklar gidemiyor sonra madalyalar kazanılamıyor. Oysaki bu çocuklara destek verilse Altın madalyalar akar bize. ” dedi.