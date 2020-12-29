Uyuşturucu hükümlüsü çıktığı çatıda polise yakalandı, eşi teselli etmeye çalıştı/ Ek fotoğraflar

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Selçuk AKBAŞ/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kader Çiftçi (35), yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. 2...
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13 kiloluk turna balığı yakaladı
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‘Virüsün canlı kalma süresi 10 kat arttı’
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, kış aylarında koronavirüs tedbirlerine çok daha sıkı uyulması gerektiğini belirterek, "Diyelim ki bende virüs var. Ben masamda konuşurken, öksürürken çıkarttığım virüs önceden 1 dakika bile canlı kalamazken belki şimdi 10 dakika canlı kalıyor olabilir" dedi.