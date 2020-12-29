Uyuşturucu hükümlüsü çıktığı çatıda polise yakalandı, eşi teselli etmeye çalıştı/ Ek fotoğraflar

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, kış aylarında koronavirüs tedbirlerine çok daha sıkı uyulması gerektiğini belirterek, "Diyelim ki bende virüs var. Ben masamda konuşurken, öksürürken çıkarttığım virüs önceden 1 dakika bile canlı kalamazken belki şimdi 10 dakika canlı kalıyor olabilir" dedi.