Uyurken telefonunu çaldığı kişinin banka bilgilerine ulaşıp para çeken şüpheli yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te araç içerisinde uyuyan kişinin cep telefonunu çalıp, banka şifrelerini ele geçirerek, 11 bin 700 lira para çeken şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilip yakalandı.

Olay, 27 Temmuz’da Sarıgüllük Mahallesi’nde meydana geldi. Aracının içerisinde uyuyan kişinin cep telefonu çalındı. Olayın ardından şüpheli, çaldığı telefondan banka bilgilerine ulaştığı kişinin hesabından 11 bin 700 lira para çekti. Telefonunun çalındığını fark eden kişinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, para çekilen ATM’lerin güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Polis, şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin çaldığı telefon ile çektiği para da bulunup sahibine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI