Uyumak için girdiği TIR’ın şoför mahallinde ölü bulundu

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, Fatih Yeniçeri (38) uyumak için girdiği park halindeki TIR’ın şoför mahallinde ölü bulundu. Yanında kolonya şişesi bulunan Fatih Yeniçeri’nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olay, Osmangazi Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Fatih Yeniçeri uyumak için park halindeki TIR’ın kapısını açarak içeri girdi. Dün akşam saatlerinde, aracının kapısını açan TIR şoförü, bir kişinin hareketsiz yattığını görünce 112 Acile haber verdi. İhbar üzeine gelen sağlık ekipleri, şoför mahallinde bulunan yatakta yatan ve ağzından köpükler gelen Fatih Yeniçeri’nin öldüğünü belirlendi. Fatih Yeniçeri’nin yanında kolonya şişesi görülürken, cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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