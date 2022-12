Uykusuzluğunuzun nedeni vitamin eksikliği olabilir

- Reklam -

Uykusuzluk pek çok sağlık sorunu başta olmak üzere olumsuz sonuçlara yol açabilecek bir durum. Her ne kadar uykusuzluk konusunda pek çok şey anlatılmış olsa da uykunun önemine dair bilinmeyen bazı gerçekler bulunuyor. HiDoctor Uzman Klinik Psikoloğu Onur Can Dalkılınç bazı vitamin eksikliklerinin uyku sürecini ciddi anlamda etkilediğine dikkat çekiyor.

Toplumun yaşam kalitesini ve mutluluğunu artırmak amacıyla yola çıkan HiDoctor psikologları, uykusuzluk ile vitamin değerleri konusunda uyarılarda bulundu. HiDoctor Uzman Klinik Psikoloğu Onur Can Dalkılınç pratik bir şekilde tespit edilip tamamlanabilen vitamin eksikliklerinin çözümüyle uykusuzluğun da sona erebileceğini söyledi. İşte Uykusuzluğa Yol Açabilecek 5 Vitamin Eksikliği:

Yazar: Uzman Klinik Psikolog Onur Can Dalkılınç

Uykumuz; iyi ve enerjik bir güne başlangıcın, sağlıklı bir yaşamın ve daha pek çok önemli unsurun kilit noktasıdır. Uykunun önemi gün geçtikçe daha net anlaşılmaya başlansa da hala hayatımızı büyük ölçüde etkileyen uykunun pek çok sırrından haberdar değiliz.

Uyku konusunda yeni yeni anlaşılmaya başlanan bir gerçek; bu değerli dinlenme ve yenilenme sürecinin yalnızca nicelik olarak değil nitelik olarak da karşılanması gerektiğidir. Yani sadece kaç saat uyuduğumuz değil, ne kadar verimli uyuduğumuz da göz önünde bulundurulmalıdır. Uykusuzluk pek çok sağlık sorunu başta olmak üzere olumsuz sonuçlara yol açabilecek bir durumdur.

Peki, vitamin eksikliği ve uykusuzluk ilişkisine dair ne biliyoruz? Genelde göz ardı edilen bir kavram olsa da vitamin eksikliği ve uykusuzluk arasında ciddi bağlantılardan söz etmek mümkün.

Şimdi, uykunuzu daha verimli kılmak adına dikkat edilmesi gereken bazı vitamin eksikliklerinden bahsedeceğiz.

Uykunun Önemi

Her ne kadar uykusuzluk konusunda pek çok şey anlatılmış olsa da uykunun önemine dair bilinmeyen bazı gerçekler de mevcuttur.

Uykunun tüm beden ve ruh sağlığı açısından en önemli kriterlerden birisi olduğu artık biliniyor. Hem kısa süreli hem de uzun vadeli etkileri görülebilecek uykusuzluğun kronik hale gelmesi durumunda mutlaka uzman desteğine başvurulması gerekir.

Verimli bir uyku ise başta odaklanma yeteneği, gün içinde potansiyeli etkin şekilde kullanma ve kronik rahatsızlıklara yakalanma riskinin azalması gibi pek çok fayda ile öne çıkıyor.

Hangi Vitaminler Uyku Sürecinde Etkin Rol Oynar?

Bugüne kadar uyku sürecine dair pek çok konudan söz edildi. Ancak bazı vitamin eksikliklerinin uyku sürecini ciddi anlamda etkilediği henüz birçok kişi tarafından bilinmiyor.

Bilindiği gibi vücudumuzdaki sağlıklı işleyişin devam etmesi adına vitaminler olmazsa olmaz unsurlardandır. Her bir vitamin vücudumuzda farklı bir işleve karşılık gelerek sağlıklı yaşamımızı sürdürmemize yardımcı olur.

Bazı vitaminler özellikle uyku sürecinin kalitesinde önemli rol oynar. Eğer verimli uykuyu yakalamak ve nitelik yönünden de yeterli bir uykuya kavuşmak istiyorsanız hangi vitaminlerin uyku sürecinde etkin rol oynadığını bilmelisiniz.

Başta B12 vitamini, D, C, B6 ve E vitaminleri olmak üzere farklı bileşenler uyku kalitemiz üzerinde ciddi anlamda etkilidir.

Hangi Vitaminlerin Eksikliği Uykusuzluğa Yol Açar?

Vitamin eksikliği ve uykusuzluk arasındaki ilişkiye dair bilgilerin ardından vitamin yetersizliğinin uykusuzluğa yol açtığı rahatlıkla söylenebilir.

Özellikle uyku sürecinde etkili olduğu düşünülen temel vitaminlerin eksikliği, ciddi anlamda uykusuzluk yaşamamıza neden olabilir. Bunun yanı sıra uyku saatinizde sorun olmasa dahi gün içinde yeterince verimli olamıyor ve her sabah yorgun kalktığınızı düşünüyorsanız; verimsiz bir uyku süreciniz olabilir. Bu durum da başta B6 vitamini olmak üzere farklı vitaminlerin yetersizliğini akla getirebilir.

Dolayısıyla vitaminler ve uyku kalitesi ilişkisi çok yönlü bir kavramdır. Eğer ciddi boyutta uyku sorunları yaşıyorsanız mutlaka bir uzmana danışmalı ve vitamin testleri dahil olmak üzere gerekli kontrolleri yaptırmalısınız.

Oldukça pratik bir şekilde tespit edilip tamamlanabilen vitamin eksikliklerinin çözümüyle uykusuzluğunuzun da sona erdiğini görebilirsiniz. Elbette bu noktada doktor kontrolü ile hareket etmekte ve gerekli olduğu ölçüde vitamin desteğine başvurmakta fayda vardır.

Şimdi, uykusuzluk üzerinde önemli etkileri olan bazı vitamin eksikliklerine değinelim.

B12 Vitamini

B12 vitamini uykusuzlukla bağlantılı olan ve eksikliğinde farklı olumsuz semptomların yaşandığı bir bileşendir. İnsan vücudunda sentezlenmesi mümkün olmayan B12 vitamini dışarıdan alınır. Bu nedenle düzenli şekilde alımı ve işlenmesi vücudumuz açısından oldukça değerlidir.

B12 vitamini başta kırmızı kan hücrelerinin işlevi, sinir sistemi ve hücre metabolizması sağlığı gibi pek çok konuda etkilidir. Aynı zamanda uykusuzluk sorunu ile baş etme noktasında B12 vitamini eksikliği yaşayan kişilere destek önerilebilir. Özellikle doğal gıdalardan yeterli B12 alımı sağlandığında daha verimli bir uykuya geçiş için zemin hazırlanmış olur.

D Vitamini

Uykusuzluk farklı sebeplere bağlı olarak gelişebilecek bir rahatsızlıktır. Farklı boyutlarda yaşanabilen uykusuzluğun sebeplerinden birisi de D vitamini eksikliği olarak gösterilebilir. Hem uykuya bağlı genel sağlığı hem de bizzat uyku kalitesini olumsuz yönde etkileme riski olan D vitamini eksikliğinin tespit edilmesi son derece önemlidir.

D vitamininin uykuyu düzenlemekle görevli beyin bölümlerini etkilemesi bu konuda dikkat çekicidir. D vitamininin uyku hormonu olarak bilinen melatonin yapımında rol oynaması; uykusuzluk ve D vitamini ilişkisini açıklamak için yeterli olacaktır.

B6 Vitamini

B6 vitamini uykusuzluk üzerinde etkili olduğu bilinen önemli kaynaklardan biridir. Özellikle B6 vitaminini eksikliğinde insomnia yani uyuyamama hastalığı başta olmak üzere pek çok farklı sorunun ortaya çıkması olasıdır.

Uykusuzluğun anlaşılması ve çözümü noktasında doktorların ilk dikkat ettiği noktalardan birisi de şüphesiz ki B6 vitamini ölçümüdür. Deliksiz bir uyku uyuma potansiyelinin yanı sıra B6 vitamini serotonin üretimi açısından da oldukça değerlidir.

E Vitamini

Vitamin eksikliği ve uykusuzluk bağlantısında ilk bakılacak unsurlardan bir diğeri E vitaminidir. Vücudumuzda yeterli E vitamini olmadığı takdirde uyku kalitesinde ve süresinde sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle gerekli vitaminlerin vücudumuzda yeterli ölçüde bulunduğundan emin olmamız önemlidir. Bunu anlamanın en iyi yolu bir uzmana başvurarak uykusuzluğa dair fiziksel bir sorun olup olmadığını öğrenmektir.

Sonuç Olarak;

Uyku, sağlığımız ve yaşam kalitemiz açısından vazgeçilmez unsurların başında gelir. Yalnızca kaç saat uyuduğunuz değil, ne kadar verimli uyuduğunuz da bu konuda dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir. Özellikle bazı vitaminler vücudumuzda uyku kalitesini doğrudan etkiler ve eksikliğinde ciddi uyku sorunları yaşanabilir.

E vitamini, D vitamini, B12 vitamini ve B6 vitamini uykusuzluk konusunda etkili olduğu bilinen bazı vitaminlerdir. Uykusuzluk konusunda takviye vitamin almak için mutlaka uzman desteğine danışmak gerekir.

Herhangi bir fiziksel soruna bağlı olarak gelişmeyen uykusuzluk şikayetinde psikolojik nedenlerden de söz edilebilir. Bu sebeple uykusuzluğun çözümü için bir psikolog desteğine başvurmak da son derece önemlidir.

