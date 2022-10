Uykuda öykü şekillenir mi ?

- Reklam -

Yanıtını yazının sonunda bulacaksınız. Kübalı bir balıkçı olan Santiago’nun 84 gün boyunca balık tutamamasını anlatan; Hemingway’in ünlü “Yaşlı adam ve deniz” ini çok okumuş, Spencer Tracy’nin oynadığı filmini çok seyretmiş, hatta Küba’ya gittiğimde ilk iş öyküdeki balıkçının evini ziyaret etmek olduğundan olsa gerek bu temayı; Mario Puzo romanını kült efsane haline getiren Frank Cappolo’nun ünlü “God Father” filminde ki mafya babası Don Corleone’nin yaptığı onca şeytani işten sonra domates tarlasında kalp krizi ile sonlanan mücadele dolu yaşamının öyküsünü “ iyilerde kötülerde sonunda ölüyorlar” ortak böleninde toparlayan bir öykü nasıl kurgulanır, uyurken aklıma takıldı. Niye şaşırdınız? 65 yaşı aşan A kuşağı yaşlı toplum Türkiye’sinin senyör bir ferdi olarak geri kalan bütün zamanlarımı, uyku dahil, olumlu değerlendirmek istememden daha normal ne olabilir ?

Her neyse yazı geçirdiğim balıkçı kasabası Eski Foça limanında portatif sandalye de, elimde balıkçılar tarafından hazır satılan yemi takılmış oltayı suya atmış, domates tarlasındaki Don Carleone’nin yazlık versiyonunu sahnelemiş Santiago’ya dair oltaya bir şeyler takılırda oradan öyküyü sarar çeker alırım beklentisi içindeyim.. Tabii ki uyku bana ilk batında uyanıklık yapma “yok öyle üç köfte beş kuruşa”. dedi. Bu gibi durumlarda yaptığım gibi kalktım dolaştım, söylemesi ayıp prostat sıkıntını giderdim dönüp tekrar uyuya yattım. Konuşlandığım yere Foça’nın göçmen pelikanları geliyor ve atılan gratis balıkları kapıyorlar. Bundan şuuraltı kalıntı olsa gerek uyku masama ikinci turda deniz kızı Eftalya değil ama Santiago’nun torunu Penelope geldi. Belki de Don Carleone’nin torunuydu orasını bilmiyorum. Ama yunan mitolojisindeki sadakat imgesi şeklinde değil deniz kızı ile Santiago’nun zıpkınla vurup kıyıya getirene kadar hemcinslerince iskeleti kalana kadar parçalanan köpek balığı karışımı bir şekildeydi. Kuyruk çırparak sırtına binmemi beni bir yere götürüp bir şey göstereceğini anlatmaya çalıştı. Saçmalama ne sen yunus filan gibi beni taşıyacak kuvvettesin ne de benim üç beş metre yüzecek halim var diyerek tersledim… Penelope bu davranışıma alındı ve rüyadan, masadan kalktı çıktı gitti. Öylesine kalakaldım. Hikayenin tamamlaması başka bir geceye sarktı. Adeta ısmarlamışım gibi iki gece önce seyrettiğim filmdeki “Yapabileceğimiz en iyi hataları yaparız” repliğiyle iki kahramanın özünde benzer yolculuklar yaptığını fısıldayarak döndü geldi Penelope. Öyle ya her ikisi de yaptıklarının hata olduğunu bir an olsun bile düşünmemişlerdi. Klasik öykü kurgusundaki gibi giriş ve gelişme aşamasını geçtik ve gördüğünüz gibi sonuca geldik; her öykünün sonucu akışında saklıdır…

