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      Yaşam Haberleri

      ‘Kimler geldi, kimler geçti’ kahvesi

      Editör -
      Adana'nın Kozan ilçesinde 40 yıldır kahve işleten Necat Karataş (55), iş yerinin duvarlarına, ölen müşterileri ile çevre esnafının fotoğraflarını asarak, anılarını yaşatıyor.
      Kültür-Sanat Haberleri

      Mor adlı tiyatro oyununun gelirleri, Emine Bulut’un kızına bağışlandı

      Editör -
      KIRIKKALE’de, Kadıköy Halk Tiyatrosu oyuncuları tarafından kadına yönelik şiddeti konu alan ‘Mor’ adlı tiyatro oyununun gelirleri, eşi tarafından 21 Ağustos'ta öldürülen Emine...
      Kültür-Sanat Haberleri

      Anadolu Ateşi’nin gösterisi, ilgi gördü

      Editör -
      MERSİN’e sahneye çıkan Anadolu Ateşi Dans Grubu’nun gösterisi, yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Anadolu’nun o kadim kültürünü izledik" dedi.
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      Uygur kardeşlerden müzikal komedi gösterisi

      Editör -
      Adana'da bu yıl 26'ıncısı düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında ünlü komedyenler Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler, Yeşilçam'ın unutulmaz sahneleri...
      Güncel Haberler

      Deprem endişesi taşıyan birçok vatandaş camii bahçelerinde sabahladı

      Editör -
      İSTANBUL'da dün meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından paniğe kapılan vatandaşlar birçok ilçede geceyi sahil ve parklarda geçirirken,...
      Güncel Haberler

      Son Dakika: İstanbul’da 5,7 büyüklüğünde deprem

      Editör -
      Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.
      Dış Haberler
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      Fransa’da çatıda görüntülenen panter

      Editör -
      Fransa’da bir binanın çatı katına tırmanan siyah panter, bina sakinlerince paniğine neden oldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda sakinleştirici...
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