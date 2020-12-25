Eski güzel günler geride kaldı. Mutluyduk,çok mutluyduk.Hepsi hayallerde kaldı.





Yeni günlerde eskiyi arıyoruz.

Fakat bulamıyoruz.

İnsanlar milliyetçilikte birleşmesini bilirdi.

Şimdi bilemiyoruz.

Kafa yapılarımızı değiştirdiler.

Bizi ayrıştıranlar var.

Eski çamlar bardak oldu.

Kimler yapıyor bu işleri hep aradık.

Bir suçlu bulduk.

O da,FETÖ,

Daha başkaları da var.

İçimize sızmışlar.

Hepsi dış ajan.

Ülkeyi parçalamak istiyorlar.

Eski mutlu günlerimizi arıyoruz.

Yeni günlere geldik.

Bizi başımızdaki pisliklerden ancak Atatürkçülük kurtarır.

Atatürk kalbimizde olursa baş ederiz.

O maskeli düşmanlarla.

Türkün Türk’le kavgasını bitirerek.

Biter kavga.

İçimizdeki maskeli Fetö’cüleri çözmek gerek.

Uykudan uyanalım.