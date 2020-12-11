Gazete hazırlamak kolay değildir.Zorlukları vardır.Her haber haber değildir.Çok haber çöpe gider.Haberin değeri vardır.



Bizim gazetecilikte bir usul vardır.

Bir köpeğin insanı ısırması haber değildir.

İnsan köpeği ısırırsa haber olur.

Dürüst gazeteci hep doğru haber peşinde koşar.

Yakaladığı anda deklanşöre basar.

Yakaladığımız ya hırsız.

Ya da dolandırıcıdır.

İçlerinde sapıkları da çıkar.

Size bir şey söyleyeyim mi?

Yalakadan, çıkarcıdan gazeteci olmaz..

Gazetecinin insan olması gereklidir.

İnsan.



Yukarıda bahsettiğim şeyleri belki de saçma sayacaksınız.

Yooo,saçma değil.

Piyasada çok yalakalık yapan gazeteciler var.

Kendilerine bir kemik atılmasını beklerler.

Türkiye’de basının durumunu anlatıyorum.

Okuyucu dur demezse;

Bu tür gazeteciler hep havlarlar.

Gerçek gazeteciler cezaevlerinde..

Sahteleri ise elini kolunu sallıyor.

Rahatça dolaşıyorlar.

Onlarda utanmada yok.